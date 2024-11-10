У РФ масштабна пожежа та детонація: ЗСУ завдали удару по найціннішому - де влучили

Зафіксовано щонайменше 8 вибухів, на території військової частини триває детонація і сильна пожежа.

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Удар по Брянську / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Тг-канал

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Сили оборони України атакували Брянськ

Внаслідок удару детонує склад з боєприпасами

Сили оборони України атакували склади з боєприпасами у Брянській області РФ. Інформацію підтвердили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

В ніч на 10 листопада Сили безпілотних систем разом з іншими частинами Сил оборони завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області.

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"Зафіксовано щонайменше 8 вибухів. Результати об’єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації. Станом на шосту ранку на об’єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа. Результати ураження уточнюються.", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ також наголосили, що спільна бойова робота всіх складових Сил оборони України по важливих цілях збройних сил РФ триватиме й надалі.

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Вибухи в Росії - новини за темою

Нагадаємо, губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі заявив, що три безпілотні літальні апарати літакового типу були нібито виявлені та знищені силами ППО Міноборони РФ. За його словами, постраждалих та руйнувань немає.

Як писав Главред, вранці,10 листопада столицю Росії, а також Московську область потривожили масштабні вибухи. У Раменському районі Підмосков'я через падіння уламків безпілотника горять два приватні будинки. Повідомляється, що екстрені служби працюють на місці події.

У ніч на 8 листопада був атакований нафтопереробний завод у Саратові. Операцію провело Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Губернатор регіону заявив про падіння уламків дронів у Заводському районі, де розташований нафтопереробний завод.

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