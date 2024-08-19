Операція на Курщині позначитися на всій лінії фронту: Згурець здивував прогнозом

Операція, яка пов'язана з Курським напрямком, має певним чином зменшити просування ворога на фронті, каже експерт.

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Операція на Курщині позначитися на всій лінії фронту / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, google.com.ua

Дії ЗСУ в Курській області орієнтовані на осінній період і формуватимуть інший порядок денний на полі бою. Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі Еспресо.

"Щодо подій у Курській області, то зараз таке враження, що вороги намагаються блокувати фланги, фронтальні просування до Курська та Курчатова. З іншого боку, нам треба створити більше загроз, які примусять противника перекидати туди резерви. Можливо, питання в тому, що ситуація по Курській області буде не єдиною активною ділянкою, де будуть діяти зараз ЗСУ. Таким чином, насамперед потрібно, аби загарбник перекидав свої сили, які на сьогодні в нього є достатньо обмеженими", - наголосив експерт.

За його словами, зараз всі свої сили ворог кидає на Покровський напрямок, де є його просування в бік лінії оборони Гродівка – Новогродівка. Там лінія оборони підготовлена, але треба пам'ятати, що противник має перевагу й у живій силі, і в техніці, і в артилерії, а це якраз і позначається на лінії фронту.

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"Операція, яка пов'язана з Курським напрямком, можливо, ще з якимось напрямком, якраз і має певним чином зменшити просування ворога. Поки ще цього не відбувається. Але, на мою думку, через певний час вплив Курської операції має позначитися на всій лінії фронту. Можливо, це буде не завтра, а через місяць, тому що це дії, які орієнтовані на осінній період. А події на Курщині формуватимуть інший порядок денний на полі бою. Однак зазначу, що існують і переваги, і ризики цієї операції", - підкреслив Згурець.

Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові продовжили наступати по всій лінії фронту в Курській області країни-агресорки Росії. Їм вдалося трохи просунутися на південний схід від Суджі.

Також зазначалось, що Україна зруйнувала ключовий міст у Курській області Росії та завдала удару по другому, що розташований неподалік. Цим ЗСУ порушили російські маршрути постачання та, можливо, сигналізуючи про те, що війська України планують окопатися та залишитися в регіоні.

Крім того, командування країни-агресорки РФ пішло на крайні заходи у Курській області, кинувши на оборону території "космічну піхоту", включно зі списаними військовими зі станцій попередження про ядерний удар і з полків важких бомбардувальників.

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