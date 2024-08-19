"Бояться зіпсувати обличчя Путіна": Сунгуровський сказав, що заважає Україні виграти війну

Серед західних партнерів можуть змінитися настрої внаслідок операції українських військових на Курщині, але загальна стратегія підтримки України не зміниться.

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Сунгуровський сказав, що заважає Україні виграти війну/ колаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодний Яр, Главред

Операція України в Курській області може вплинути на настрої серед західних партнерів нашої держави, але не може вплинути на їхню стратегію. Наприклад, стратегія США залишається такою, щоб забезпечити сильні позиції Україні і слабкі позиції країні-агресорці Росії на переговорах.

Умови цих переговорів поки що не обговорюються. Проте зі слів окремих політиків зрозуміло, що вони не заперечують питання про перенесення питання територіальної цілісності як предмета переговорів. Таку думку висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський в інтерв'ю Главреду.

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"Тобто не йдеться про те, щоб вивести війська РФ з території України до кордонів 1991 року, а хочуть обмежитися хоча б 2022 роком. Це вони називають реалізмом і тим, що Путін називає "реалізм на землі". Вони чомусь бояться зіпсувати обличчя Путіна. Але обличчя Путіна – це обличчя вбивці, терориста, людини, яка наплювала на міжнародне право", – сказав Сунгуровський.

Він зазначив, що поки що не видно жодних підтверджень, що США навіть унаслідок перемоги на виборах Камали Гарріс готові поміняти цю стратегію – цього поки що не було сказано.

"Те, що буде посилено політику щодо Росії, я чув. Але те, що змінилася стратегія, поки що ні. І без цього нічого не буде. Як і якщо Захід чітко не скаже, що таке для нього перемога і завершення війни. Не зупинка війни, а завершення, тому що зупинка – це заморожування, а завершення війни – це перемога однієї зі сторін. Доти розраховувати на якусь більш конкретну допомогу, крім ось такої ситуативної, крапельної, не доводиться", – зазначив Сунгуровський.

Хто такий Микола Сунгуровський Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова. У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище. У 1982 - Київську Академію протиповітряної оборони. У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства. З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України. З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова. Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

Операція в Курській області – останні новини

Раніше у The Times зазначали, що РФ спробує відбити Курщину в жовтні 2024-го, ЗСУ можуть втратити позиції. Операція українських військових на Курщині стала ганьбою для російських окупантів, які втратили на фронті в Україні багато техніки та особового складу.

Нагадаємо, ЗСУ просунулися в Курській області й увійшли у кілька населених пунктів. Захисники України рухаються вперед під час операції на Курщині, їм вдалося увійти до кількох населених пунктів.

Також раніше американський сенатор Марк Келлі заявив, що операція на Курщині може змінити хід війни. Перед тим, як Україна почала операцію в Курській області, війна значною мірою перебувала в глухому куті.

Раніше також стало відомо, що РФ перекинула до Курщини 5 тисяч російських військових з України. Під час наступних етапів боїв на Курщині російським військовим доведеться збільшувати свою чисельність і свої матеріальні засоби у цьому районі.

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