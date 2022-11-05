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На кладовищі машин під Ірпенем знайшли шість осиротілих кошенят

5 листопада 2022, 13:33

Маленькі українські "леви" шукають будинок і дуже чекають на своїх майбутніх люблячих господарів.

На під Ірпенем знайшли шість осиротілих кошенят
Під Ірпенем знайшли шість осиротілих кошенят / Фото Главред

На околиці Ірпеня серед купи знищених російськими окупантами машин, знайшли шість осиротілих кошенят. Як малюки опинилися на кладовищі автомобілів - невідомо. Їх виявили журналісти в п'ятницю, 4 листопада.

Кошенята, яким не більше двох місяців, сиділи, притулившись один до одного на сидінні розбитого автомобіля. Поруч - жвава траса, малюки ризикували загинути не лише від холоду і голоду, а й під колесами авто. Місцеві жителі кажуть, що ще кілька днів тому їх було семеро.

Попри свій юний вік і непросту долю, кошенята дуже комунікабельні, ласкаві та активні. Самі їдять і з першого разу зрозуміли, як користуватися котячим лотком.

Кошенята з Ірпеня шукають дім

Зараз малюки знаходяться в Києві та дуже чекають на своїх майбутніх господарів. Якщо ви хочете забрати кошеня і отримати ласкавого пухнастого друга, телефонуйте за номером (050) 695 61 97. Кошенят віддадуть лише в хороші руки відповідальним господарям, які ніколи їх більше не зрадять.

  • Кошенята з Ірпіня
    Кошенята з Ірпіня Фото Главред
  • Кошенята з Ірпіня
    Кошенята з Ірпіня Фото Главред
  • Кошенята з Ірпіня
    Кошенята з Ірпіня Фото Главред
  • Кошенята з Ірпіня
    Кошенята з Ірпіня Фото Главред
  • Кошенята з Ірпіня
    Кошенята з Ірпіня Фото Главред
  • Кошенята з Ірпіня
    Кошенята з Ірпіня Фото Главред
  • Кошенята з Ірпіня
    Кошенята з Ірпіня Фото Главред

Які коти принесуть добробут, читайте в матеріалі: Удома будуть гроші, щастя і любов: які коти притягують удачу.

Як повідомляв Главред, раніше світ облетіли фотографії собаки, який плакав на руїнах свого будинку після удару російської ракети в Дніпрі 29 вересня. Пес Крим втратив практично всю свою сім'ю - двох дітей, їх матір та бабусю. Покійні привезли його з нині анексованого росіянами півострова 12 років тому ще цуценям.

Тварина втратила слух, зір, отримала важку контузію. Зараз Крим проходить лікування у ветеринарній клініці, а люди з усього світу звертаються до міської ради Дніпра, щоб прихистити собаку.

Також раніше ми писали, що в місті Буча під Києвом під час російської окупації зник 8-річний кіт породи мейн-кун на прізвисько Макс. Після кількох місяців поневірянь тварина змогла повернутися до господарів.

Інші новини:

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