На Херсонщині зенітники з ЗСУ "приземлили" російський штурмовик Су-25 за 11 млн доларів

На Херсонщині зенітники з ЗСУ "приземлили" російський штурмовик Су-25 / https://ua.depositphotos.com/ і УНІАН

Близько 12.00 у понеділок, 3 жовтня у Бериславському районі підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади збило російський літак-штурмовик моделі Су-25 за 11 млн доларів. Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Як кажуть українські офіцери, з початку повномасштабного військового вторгнення російська окупаційна армія втратила не менше 265 літаків.

До того представники оперативного командування "Південь" стверджували, що силами протиповітряної оборони ЗСУ в Бериславському районі був збитий дорогий вертоліт окупантів Ка-52 "Алігатор".

"Нашою авіацією завдано 7 ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Бериславському районі збито ворожий ударний вертоліт Ка-52. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 340 вогневих завдань. Знищено 40 рашистів, 2 танки і 7 одиниць іншої автобронетехніки", – розповіли офіцери.

Нагадаємо, раніше у своєму традиційному зверненні президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Архангельського і Миролюбівки в Херсонській області.

Як до того повідомляв Главред, раніше Збройні сили України закріплювали тактичне положення на південних рубежах оборони, продовжували активні дії, створюючи умови для подальшого просування на різних ділянках фронту. Армія РФ втратила як мінімум 10 військових і чимало військової техніки, в тому числі важку вогнеметну систему "пригрів" і реактивну систему залпового вогню "Град".

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