Російські загарбники в Харкові обстріляли поїзд з біженцями / скріншот з відео

Російські агресори продовжують вести немилосердні розправи з мирним населенням України. Цього разу загарбники обстріляли евакуаційний поїзд з українцями, які намагалися виїхати з Харкова. . На кадрах видно перелякані люди, які всіма силами намагалися виїхати з міста, яке вже кілька днів страждає від цілодобових обстрілів російської армії-агресора.

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Нагадаємо, раніше о 08.00 1 березня російські загарбники накрили Харків масованими ракетними ударами. Одна з ракет прилетіла на площу Свободи в центрі міста і потрапила в будівлю Харківської облдержадміністрації. В результаті атак загинули семеро людей, ще 24-постраждали.

Також російські військові всю ніч обстрілювали житлові квартали і негромадянські об'єкти в області. Ворожі літаки СУ - 25 бомбили позиції Чугуєва (Башкирівка та аеродром), ТЕЦ №5 в облцентрі, танківське училище на Полтавському шляху та гуртожиток на вулиці Клочківській. В результаті обстрілів є загиблі і поранені.

Вранці 2 березня в Харкові пролунав новий потужний вибух. Військові РФ завдали ракетного удару по обласному управлінню поліції. Будівля була майже повністю знищена.