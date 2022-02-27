"Такого я ще не бачив!": у Кривому Розі десятки людей вийшли рити окопи

У Кривому Розі люди риють окопи української армії / antikor.com.ua

Кожен свідомий українець у важкий для країни час намагається внести свою посильну лепту на допомогу українській армії. Не стали винятком і жителі Кривого Рогу.

Як повідомляє Telegram-канал Nexta, у Кривому Розі місцеві жителі почали рити окопи, допомагаючи захистити місто від російських окупантів.

"Такого об'єднання народу я ще не бачив", - зазначив автор відео.

На відео десятки людей з лопатами копають пісок, складаючи його в мішки. Звучать патріотичні вигуки " Слава Україні, Героям Слава!"

Також стало відомо, що в Кривому Розі значно збільшилася кількість бажаючих поповнити ряди територіальної оборони. До місцевого населення звернулися з проханням допомагати їм продовольством.

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