"Такого я ще не бачив!": у Кривому Розі десятки людей вийшли рити окопи

Разом переможемо ворога!
Кожен свідомий українець у важкий для країни час намагається внести свою посильну лепту на допомогу українській армії. Не стали винятком і жителі Кривого Рогу.
Як повідомляє Telegram-канал Nexta, у Кривому Розі місцеві жителі почали рити окопи, допомагаючи захистити місто від російських окупантів.
"Такого об'єднання народу я ще не бачив", - зазначив автор відео.
На відео десятки людей з лопатами копають пісок, складаючи його в мішки. Звучать патріотичні вигуки " Слава Україні, Героям Слава!"
Також стало відомо, що в Кривому Розі значно збільшилася кількість бажаючих поповнити ряди територіальної оборони. До місцевого населення звернулися з проханням допомагати їм продовольством.
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Раніше Главред повідомляв що, на Харківщині жінка зупинила ворожий танк коктейлем Молотова.
Також ми писали, що у Полтавській області українські військові та територіальна оборона витіснили російських окупантів - вони кинули свої танки і втекли.
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