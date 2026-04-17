'Росіяни бояться': Буданов назвав реалістичний сценарій звільнення Придністров'я

Українська розвідка фіксує потенційні наміри Росії активізувати дії в районі Придністров’я, вказав Буданов.

https://glavred.net/war/rossiyane-boyatsya-budanov-nazval-realistichnyy-scenariy-osvobozhdeniya-pridnestrovya-10757510.html Посилання скопійоване

Буданов назвав сценарій звільнення Придністров'я

Про що йдеться у матеріалі:

РФ боїться за свій контингент в Придністров'ї

Звільнити регіон від росіян без зброї не вийде

Росія занепокоєна безпекою свого військового контингенту в Придністров’ї та намагається його підсилити. Про це в інтерв’ю YouTube-каналу "Маленькая Страна" розповів керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

За даними української розвідки, російське командування продовжує розглядати можливість активізації своїх дій у цьому регіоні.

відео дня

"Я би це назвав війною страхів. Росіяни бояться за свій контингент, і хочуть вжити хоча б якість заходи, щоб його якось посилити, щоб він був у готовності якось реагувати, якщо з ним щось трапиться", - розповів він.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Буданов зазначив, що Україна уважно стежить за ситуацією і готова реагувати на можливі загрози, підкресливши, що це відповідає стандартній військовій практиці.

Він також охарактеризував російське угруповання в невизнаному Придністров’ї як слабке і висловив думку, що Росія більше занепокоєна його станом, ніж має реальні можливості для посилення.

Російські маріонеткові республіки в Європі / Інфографіка: Главред

Водночас він засумнівався, що встановлення контролю над Придністров’ям можливе без бойових дій.

"Без жодного пострілу? Я, наприклад, в це не вірю. Якщо поставити питання, чи зможемо ми це зробити? Так, зможемо, з пострілами, але можемо. Проте я вважаю, що це – передчасне питання", - сказав Буданов.

Придністров'я / Інфографіка Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами заступника керівника Офісу президента, бригадного генерала Павла Паліси, у окупантів з’явилася ідея створення буферної зони у Вінницькій області з боку невизнаного Придністров’я.

Водночас у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що російське керівництво не обмежується претензіями лише на Донеччину та має ширші територіальні амбіції щодо України, хоча ресурсів для їх реалізації недостатньо.

Також представник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що на території Придністров’я російські сили можуть використовувати аеродром у Тирасполі як майданчик для запуску безпілотників по Україні.

Інші новини:

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред