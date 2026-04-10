Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Чи реальне вторгнення з Придністров’я та "буферна зона" на Вінниччині: що відомо

Дар'я Пшеничник
10 квітня 2026, 15:41
Зеленський наголосив, що реальні скупчення російських військ зараз - на Півдні та в районі Покровська.
Чи можливе вторгнення Росії з нового напрямку / Колаж: Главред, фото: wikipedia, Google Maps

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чи має Придністров’я сили для реального наступу на Вінниччину
  • Чи здатна РФ створити "буферну зону" на цьому напрямку
  • Як оцінює загрозу президент Зеленський
  • Чи фіксує ДПСУ ознаки підготовки ворога до наступальних дій

відео дня

Росія знову повернулася до риторики про "буферні зони". Зокрема, після успішної Курської операції України російська пропаганда почала активно просувати тезу про необхідність створення "захисних смуг" уздовж кордонів.

Водночас останніми днями в інформаційному просторі з’явилися заяви про можливу спробу РФ сформувати таку зону з боку Придністров’я на території Вінницької області. Це спричинило хвилю тривоги у суспільстві, хоча офіційні структури України оцінюють загрозу як низьку.

Главред зібрав головне, що варто знати про заяви українських посадовців, оцінку ризиків та реальні можливості Росії й Придністров’я.

Придністровський фактор: що там є насправді

Як зазначив у колонці для Oboz.ua військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, потенціал так званої "ПМР" залишається майже незмінним із 2022 року - він деградує, але все ще може створювати ситуативні ризики.

"На сьогодні чисельність російського контингенту в "ПМР" становить близько 1 700 осіб… Незаконні збройні формування Придністров'я становлять близько 7,5-8 тисяч осіб", - йдеться у матеріалі.

Коваленко зауважує, що техніка - переважно застаріла, частина небоєздатна. Танків - близько 11 у робочому стані, артилерії - приблизно 60 одиниць, РСЗВ - до 20.

У матеріалі також наголошується, що навіть у разі спроби наступу таке угруповання протрималося б "не довше тижня", а швидше - було б знищене.

"Суїцидальна місія схлопнеться швидше, ніж окупанти зможуть собі тільки уявити", - резюмує військовий експерт.

Приднестровье
Придністров'я / Фото: Google Maps

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Чи можлива "буферна зона" на Вінниччині

Павел Палиса
Павло Паліса / Фото: Facebook П.Паліси

Заступник керівника ОП Павло Паліса в інтерв'ю "РБК-Україна" раніше заявив, що Росія розглядає створення буферної зони саме на цьому напрямку. Але йдеться не про масштабний наступ, а про гібридну операцію, яка мала б вигляд локального заходу на кілька кілометрів.

Однак географія та логістика грають проти Придністров’я:

  • кордон із Вінниччиною - лише трохи більше 30 км;
  • будь-яке переміщення техніки по трасі М‑4 буде помітним;
  • територія "ПМР" - вузька смуга, яка прострілюється навіть мінометами;
  • у разі вторгнення українські війська можуть миттєво перерізати логістику та ізолювати угруповання.

Коментар Зеленського щодо загрози з Придністров’я

Владимир Зеленский
Володимир Зеленський / фото: Telegram

Президент України у коментарі ЗМІ чітко окреслив ситуацію, коментуючи заяви про можливу буферну зону:

"Рускі" хочуть мати буферну зону вздовж усього кордону – і не лише свого, а й Білорусі. А це також і Чернігівщина, і Сумщина. Тут нічого нового немає. Щодо Придністровʼя: чесно кажучи, на сьогодні не бачу там загрози".

Він наголосив, що реальні скупчення російських військ зараз - на Півдні та в районі Покровська, який РФ намагається захопити вже тривалий час.

"Головна їхня ціль незмінна – Покровський напрямок. Для них це важливе місто, вони давно намагалися його захопити. І для нас важливе, бо там наша лінія оборони й наші рубежі", - зазначив Зеленський.

Що кажуть у ДПСУ

Андрей Демченко
Андрій Демченко / Фото: 1+1

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі "Ранок.LIVE" підтвердив, що напрямок Придністров’я залишається потенційно небезпечним, але реальних ознак підготовки до наступу немає. Він зазначив, що загроза з цього напрямку існує ще з 2022 року, коли фіксувалися спроби дестабілізації. Проте зараз, за його словами, "у ворога немає там сил, аби він зміг щось створити".

Демченко також підкреслив, що ударів із повітря недостатньо для формування буферної зони, а Вінниччина активно укріплюється.

Він додав, що безпосередньо зараз якихось переміщень техніки чи особового складу або нарощення угруповання не спостерігається.

"Станом на зараз у ворога немає там сил, аби він зміг щось створити", - наголосив Демченко.

Чи варто очікувати наступу з Придністров’я

Усі три джерела сходяться в тому, що реальної загрози наступу з боку Придністров’я наразі немає. Зеленський прямо заявив, що не бачить небезпеки. ДПСУ підтверджує відсутність будь-яких рухів техніки чи особового складу.

У матеріалі Oboz.ua також наголошується, що навіть у разі спроби вторгнення угруповання "ПМР" буде швидко знищене, а Україна отримає можливість повністю ліквідувати цей осередок загрози.

Висновок

Придністров’я, як і Білорусь, залишається потенційно небезпечним напрямком, який Росія може використовувати для провокацій. Проте всі наявні дані свідчать, що створити буферну зону на Вінниччині РФ зараз не здатна. Будь-які дії з боку "ПМР" будуть не буферною зоною, а прямим вторгненням, яке Україна має всі можливості швидко нейтралізувати.

Придністровська Молдавська Республіка

Придністровська Молдавська Республіка - самопроголошена держава у Східній Європі на території Придністров'я, яку міжнародна спільнота визнає частиною Молдови.

Так звану "незалежність" ніким не визнаної Придністровської Молдавської Республіки було проголошено 25 серпня 1991 року, після чого між сепаратистами та російськими військовими з одного боку та молдовськими військами з іншого почався короткочасний збройний конфлікт, що завершився фактичною перемогою сепаратистів за участі російської армії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Білорусь Придністров'я Росія війна Росії та України
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Великдень 2026
Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти