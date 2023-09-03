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"На державу вже ніхто не розраховує": Закревський розповів, чи замерзнуть українці взимку

Аліна Дембіцька
3 вересня 2023, 03:00
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Баланс газу приблизно такий, який дозволить Україні пережити зиму, якщо вона буде такою, як минулоріч, каже Закревський.
зима, мороз
Закревський розповів, чи замерзнуть українці взимку / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Якщо Україні вистачило газу минулого року, то і цього року нашій країні його вистачить. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив голова правління асоціації "Нафта та газ України" Андрій Закревський.

"Чим відрізняється минулий рік від теперішнього? Позитив полягає у тому, що Європа вже має запаси газу на 90 відсотків, і якщо нам буде потрібний газ, то нам його нададуть. Також позитивна новина в тому, що до підземних сховищ закачують газ нерезидентів. Тобто європейці раніше вже заповнили свої газосховища під завʼязку, а тепер заповнюють наші, і це добре, бо це забезпечує і роботу ГТС України, і певний дохід має оператор підземних сховищ газу в Україні", - зазначив Закревський.

За його словами, негативний момент полягає у тому, що ми не знаємо, скільки саме складає газ нерезидентів та скільки з цього газу залишків газу від приватних газовидобувників. Але баланс газу приблизно такий, який дозволить Україні пережити зиму, якщо вона буде такою, як минулоріч.

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"Росіяни минулого року припустилися лише однієї помилки, коли почали виносити нашу інфраструктуру ще в жовтні. Якщо б вони почали це робити десь в грудні і атакували б моментально, вони б спричинили суто гуманітарний колапс в Україні. А за рахунок того, що вони почали в жовтні, то цим росіяни створили українцям щеплення психологічним звиканням. Ми зрозуміли, що ми і так проживемо, і це, мабуть, найголовніший момент. Тому гуманітарна криза, коли ми перелякані, а навколо усе замерзло, нас вже не злякає. Що б не відбувалося – це мине за два-три дні чи тиждень", - сказав голова правління асоціації "Нафта та газ України".

До того ж, він підкреслив, що тепла зима теж не допомогла росіянам, бо і Європа не налякалася, і в нас не було так страшно. І зараз, якщо і щось буде, то це теж вже не так страшно.

"Ще один момент – розумні люди з невеликого бізнесу зрозуміли, що від держави очікувати немає чого. Вони сотнями тисяч купили генератори, зрозуміли, що це дуже дорога забавка, але вже знають, як з ними працювати. Тобто обʼєднуються на 3-4 "ларьки", створюють екосистему, яка спочатку заряджає генератом електричну банку, а вже потім вона роздає електричну енергію, і не треба, аби генератор постійно працював. Такі екосистеми вже зʼявилися, я сам собі таку придбав і всім раджу", - зауважив Закревський.

Крім того, зауважив голова правління асоціації "Нафта та газ України", бізнес почав ставити собі сонячні панелі та замовляти пічки, бо зрозумів, що восени сонце не виручає, але потрібно обігрівати приміщення. А влітку на державу вже ніхто не розраховує – є приклади, коли люди встановлюють собі газоелектричні станції, не чекаючи держави, яка мала б це ставити, і виходять на ціну газу у 3,72 гривні. Тобто бізнес, особливо середній та великий, потроху робить те, чого не зробила держава.

Хто такий Андрій Закревський

Андрій Закревський - експерт з питань енергетики.

Інженер з видобутку нафти і газу, аспірант МНТУ ім. Бугая. Директор і консультант з розвитку українських видобувних і нафтосервісних компаній ( "КУБ-ГАЗ", "Регіон", "НТП Бурова Техніка"). Керівник проекту "Перший Буровий Портал".

Сфера наукових досліджень: геофізичні дослідження при бурінні та експлуатації горизонтальних свердловин, екологічні та економічні аспекти впровадження технології ГРП на виснажених родовищах України. Вивчення впливу нафтогазової галузі на біорізноманіття України. Промислова екологія. Послідовний прихильник впровадження методів ГРП і колтюбінгових технологій в українській нафтогазовій галузі.

Керівник консалтингової агенції "ЕнергоДжерела" та голова правління асоціації "Нафта і газ України".

Чого чекати Україні взимку?

Нещодавно радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відверто відповів, чого чекати українцям взимку. Він підкреслив, що стартові позиції України цієї зими будуть набагато гіршими, ніж минулого року, тому що тоді енергетична система була повноцінною та збалансованою, а також стабільно працювала десятки років. Подоляк зауважив, що Росія абсолютно не зважатиме на міжнародне право і буде максимально завдавати шкоди цивільному населенню.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, чого чекати взимку – чи можливий тривалий блекаут та нові планові відключення. Україна проходитиме майбутній опалювальний сезон з дефіцитом електроенергії, тому відключення світла можуть повернутися, вважає експерт.

Також Омельченко пояснив, чи варто побоюватися відключень світла через обстріли. Він каже, що на територіях прифронтових або звільнених ситуація з електропостачанням може ускладнитися.

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