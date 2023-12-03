"На це підуть роки": експерт оцінив, чи зможе РФ захопити великі міста України

Російські окупанти уже не мріють про жодні великі прориви на фронті. На захоплення великих міст їм знадобилося б дуже багато сил і ресурсів.

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Експерт оцінив, чи зможе РФ захопити великі міста України/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

Російська окупаційна армія за роки війни не змогла захопити і втримати бодай якийсь великий населений пункт. Їм вдавалося окупувати не більше, ніж районні центри, і навіть на це вони витрачали багато зусиль.

Нової спроби захопити Київ країна-агресорка Росія не робитиме. Більше того, окупанти навряд чи намагатимуться захопити великі міста. Таку думку висловив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука під час чату на Главреді.

"Нова спроба взяти Київ – це маячня. За всі ці роки росіянам не вдалося захопити бодай якийсь великий населений пункт. Захопили вони хіба що ті населені пункти, які складно назвати великими, наприклад, Бахмут, Попасна, зараз, можливо, Авдіївка. Це райцентри, невеличкі містечка. А захоплюють росіяни їх просто – знищенням вщент", – зазначив Тука.

За словами Туки, російські окупанти уже не мріють про жодні великі прориви.

"А тепер подумайте, скільки ресурсів, сил і засобів потрібно для того, щоб захопити і зруйнувати, наприклад, Харків. На це підуть роки. Тому я абсолютно не вірю в те, що можливі нові спроби росіян атакувати великі міста. Росіяни вже про жодні великі прориви не мріють, принаймні об'єктивних свідчень я не бачу", – зазначив Тука.

Дивіться відео чату з Георгієм Тукою, де він ділиться власним прогнозом щодо подальшого перебігу війни в Україні:

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше військовий ЗСУ назвав причину, чому на фронті не відбувається безперервних штурмових дій. Росіяни проводять наступальні дії, але не можуть безперервно вести їх через великі втрати. Українські військові та противник, звертаються до тактик, засвоєних у попередні війни, проте в модернізованій та адаптованій формі, розповів командир 4 батальйону бригади "Рубіж" Михайло Крижанівський.

Також раніше політолог Андрій Піонтковський назвав 2 чинники, які вказують на те, що для РФ війну вже програно. Силовики в РФ уже зрозуміли марність цієї війни, серед них назріває невдоволення.

Нагадаємо, Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги. Українським військовим передадуть на фронт автомобілі, системи виявлення дронів та іншу техніку, а також боєприпаси.

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