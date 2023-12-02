"Для РФ війну вже програно": Піонтковський назвав 2 чинники, які на це вказують

Силовики в РФ уже зрозуміли марність цієї війни, серед них назріває невдоволення.

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Піонтковський назвав 2 чинники, які вказують на те, що для РФ війну вже програно/ колаж: Главред, фото: скрін

Серед багатьох силових структур країни-агресорки Росії уже є розуміння, Росія програла війну проти України.

У лавах російських силовиків уже давно розуміють марність цієї війни, і серед них назріває невдоволення. Таку думку висловив політолог Андрій Піонтковський, повідомляє "Еспресо".

"Мої висновки ґрунтуються на думці, яку я багато разів висловлював раніше: найнебезпечнішим для Путіна є те, що значні гравці, багато силовиків, наприклад, розуміють, що війну програно. Відхід Китаю – це дуже важливий чинник. А крім того, ще є ситуація на Близькому Сході. Мені здається, що там Ізраїль і США готуються до спільної атаки на "Хезболлу" та Іран, недарма там вештаються дві авіаносні групи США. І от, якщо буде вибито ще одного союзника Путіна – Іран, це обвалить позиції Путіна всередині", – зазначив політолог. відео дня

За словами Піонтковського, у російських силових структурах назріває невдоволення агресією РФ проти України.

Політолог зазначає, що ми недооцінили сенс заколоту Пригожина. Він звернув увагу, що останні виступи Євгена Пригожина були анти воєнними.

"Пригожин виступав не проти Шойгу та Герасимова. Останні його виступи були абсолютно антивоєнними: "Не ми придумали цю дурну війну". А в останній день він взагалі говорив, що 24 лютого жодної загрози не було Донбасу від НАТО", – зазначив Піонтковський.

У той же час політолог наголосив, що справа не у Пригожині, адже його підтримували вельми авторитетні російські військові.

"Ніхто з них – ані контррозвідка ФСБ, ані ГРУ Міноборони не виконали наказ Путіна зранку 26-го про знищення Пригожина. Це означає, що серед дуже багатьох силовиків розуміння марності цієї війни давно назріло. І ці люди, справа не в тому, що вони проти війни, проти вбивств, вони думають про більш серйозні для себе речі. Зокрема, як зберегти владу", – сказав Піонтковський.

Хто такий Андрій Піонтковський Андрій Піонтковський (нар. 30 червня 1940, Москва) – російський політолог, публіцист; математик, кандидат фізико-математичних наук. Активний критик Путіна та політики Росії, дослідник владного бандитизму, путінізму та рашизму, опублікував багато статей та монографій із цієї теми. Із 2019 року дає інтерв'ю різноманітним українським ЗМІ, демонструючи глибоку обізнаність у світовій політиці та внутрішній політиці Росії. Піонтковський виступає критиком, коментує та аналізує міжнародну політику та політику РФ, вказуючи на помилки та надає припущення, ділиться спостереженнями. Через переслідування у РФ мешкає у Вашингтоні, США, пише Вікіпедія.

Раніше військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав, що розвалить силу армії РФ. Він зазначив, що зараз потрібно максимально тиснути на ворога. Російські окупанти самі повстануть, коли будуть бачити масові втрати в армії РФ.

Також раніше повідомлялося, що у Росії збільшують чисельність армії. Президент Росії Володимир Путін підписав указ про різке збільшення штату армії.

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