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Безперервних штурмових дій немає: військовий ЗСУ назвав причину

Руслана Заклінська
2 грудня 2023, 19:51
Під час штурмів російські війська зазнають значних втрат.
Безперервних штурмових дій немає: військовий ЗСУ назвав причину
Військовий ЗСУ розповів про наступальні дії ворога / Колаж: Главред, фото: Генеральний штаб ЗСУ, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Росіяни проводять наступальні дії, але не можуть безперервно вести їх через великі втрати. Українські військові та противник, звертаються до тактик, засвоєних у попередні війни, проте в модернізованій та адаптованій формі. Про це повідомив командир 4 батальйону бригади "Рубіж" Михайло Крижанівський 24 Каналу.

Крижанівський пояснив, що, хоча існують моменти, коли окупанти починають масовані штурмові дії, вони завжди стикаються з критичною кількістю втрат, яка змушує їх відступати. Він зазначив, що безперервних штурмів наразі не відбувається через значні втрати у власних лініях, які російські війська не можуть безперервно компенсувати.

"Щоб штурмові дії буквально тривали безперервно – такого немає. Бо є критична кількість втрат у живій силі та техніці. Такого наразі ворог не може собі дозволити", - сказав Михайло Крижанівський.

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Для ворога надзвичайно складно організувати безперервні штурмові дії. Це вимагало б великої концентрації військової техніки та особового складу на обмеженій ділянці, що наразі видається недосяжним для противника.

Втрати окупантів

Як раніше повідомляв Главред, окупанти зазнають колосальних втрат у боях по всьому фронту. За повідомленнями ЗСУ, смертність серед російських військових становить 95%. У процесі відступу ворожі сили використовують своїх поранених як "живий щит".

Нагадаємо, на фронті ситуація залишається напруженою, але наші військові продовжують успішно стримувати ворога. На Таврійському напрямку ворожі сили зазнали значних втрат.

Також, за даними на 2 грудня, окупанти зменшили активність у веденні авіаційних та артилерійських операцій. Сили оборони України успішно утримують свої позиції на Авдіївсьому напрямку. За останню добу загальні втрати ворога становили 495 осіб, знищено 8 одиниць військової техніки.

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