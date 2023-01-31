На Донбасі ЗСУ ліквідували депутата від КПРФ

45-річний "доброволець" Олександр Негребецьких ліквідований ще влітку минулого року, але доставити те, що від нього залишилося, вдалося лише в січні.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

31 січня в російському Златоусті поховали колишнього депутата від КПРФ, який побував на Донбасі ще в 2014 році.

45-річний "доброволець" Олександр Негребецьких ліквідований ще влітку минулого року, але доставити те, що від нього залишилося, вдалося лише в січні, повідомив OSINT-експерт і розслідувач Іраклій Комахідзе .

"Колишній депутат Міськзборів відомий як "людина широкої душі, активіст і громадський діяч, металург, депутат четвертого скликання Златоустівського міського округу від КПРФ". На момент ліквідації Олександру Негребецьких було 45 років. На "сво" відправився добровольцем", - зазначив Комахідзе.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

Також відомо, що ще в 2014 році він вже брав участь у бойових діях на Донбасі, то тоді все обійшлося пораненням.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

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