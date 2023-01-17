"Міг репатріюватися до Німеччини, але помер за Путіна": ЗСУ ліквідували бізнесмена-"вагнерівця"

На війні в Україні ліквідований найманець приватної військової компанії "Вагнера" з Волгоградської області РФ Олександр Кнауб. 24-річний чоловік залишив бізнес, щоб відправитися на фронт.
Про черговий "вантаж 200" для РФ розповів у Telegram співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.
"Кнауб не був зеком на відміну від сотень інших ПВК-шників", – написав він.
До війни Кнауб був приватним підприємцем і займався вантажоперевезеннями на власній "Газелі".
Повідомлення про смерть найманця його родина отримала 2 грудня 2022 року, а тіло окупанта вдалося доправити через понад місяць - у січні. Поховали Кнауба у Волзькому.
"Ідіот, який мав німецьке походження, без особливих зусиль міг репатріюватися до Німеччини, але вважав за краще здохнути за Путіна", – додав Комахідзе.
Нагадаємо, в Росії, не доїхавши на фронт, помер мобілізований Євген Дузь із Зауральського Челябінської області. Оскільки всі гроші сім'я росіянина витратила на те, щоб зібрати його на війну, ховати окупанта довелося в борг.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідований 19-річний танкіст Андрій Малих з Бурятії. У минулому році він знявся в пропагандистському ролику для росТБ і хвалився нібито знищенням українського танка.
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