Юний окупант був упевнений у "перемозі РФ": ЗСУ ліквідували героя російської пропаганди

19-річний танкіст Андрій Малих був "демілітаризований" разом з іншим екіпажем ворожої техніки.

Окупант Андрій Малих був ліквідований на початку січня / Фото УНІАН, росЗМІ

На війні в Україні ліквідований 19-річний танкіст Андрій Малих з Бурятії. У минулому році він знявся в пропагандистському ролику для росТБ і хвалився нібито знищенням українського танка.

Про "демілітаризацію" окупанта разом з рештою екіпажу ворожої техніки, розповів у Telegram полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан ("Штірліц").

"Щойно Андрюха вирішив стати зіркою рашн-пропаганди і розповідати казки... Наші воїни вирішили скоріше відправити його додому. Вежа полетіла не лише у танка, а ще й у всього екіпажу. З чим ми їх і вітаємо", – написав він.

19-річний єфрейтор Андрій Малих був родом з Бурятії. Він хвалився, що "завжди мріяв стати військовим", тому одразу, щойно був призваний, підписав контракт на службу в окупаційних військах РФ.

Окупант заявляв, що "перемога буде за нами все одно", але мріям загарбника не судилося збутися - його ліквідували на початку 2023 року. Подробиці "демілітаризації" окупанта не повідомляються.

Про загибель окупанта 12 січня в соцмережах повідомила його дівчина Яна Євтушенко.

"В ході "спеціальної військової операції" в Україні загинув мій молодий чоловік, Малих Андрій Дмитрович 04.05.2003 р.н. Борт вилітає в Улан-Уде днями. По приїзду борту я повідомлю місце поховання", - написала вона в забороненій в Україні соцмережі Вконтакте.

Минулої осені про нього розповідала пресслужба Міноборони РФ. Зазначалося, що 23 жовтня 2022 року оператор-навідник танка Андрій Малих "в ході бою знищив танк ЗСУ під час лобової атаки".

"У нас було завдання зі звільнення території від ЗСУ. Заїжджаючи в ліс, побачив танк противника, вирішив швидко знищити його. Лоб в лоб, метрів 50-100 було до нього. Я йому осколковий снаряд під вежу, він одразу ж запалав. Потім забив бронебійний снаряд, добив його. Танк розірвало. Боєкомплект здетонував", - розповідав російський загарбник.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні був ліквідований 25-річний однопрізвищник снайпера Другої світової війни Наталії Сап'ян, яка знищила 102 окупанти, Олександр Сап'ян.

Крім того, 6 січня в російському Волгограді поховали ліквідованого в Україні 56-річного ветерана спецназу "Грім" майора Олега Самсонова.

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