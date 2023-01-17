Рецидивіст став "героєм": ЗСУ ліквідували кримінальника-вагнерівця

Останній термін йому впаяли в листопаді 2021 року, коли засудили до 4,5 років колонії, повідомив Іраклій Комахідзе.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

На війні в Україні ліквідували російського окупанта, який раніше був засуджений за розбій, грабіж і шахрайство.

Уродженець Помор'я Олександр Возмищев уникнув терміну завдяки вступу в ПВК Вагнер, повідомив OSINT-експерт і розслідувач Іраклій Комахідзе .

"Олександр Возмищев пішов в ПВК прямо з зони, де сидів за крадіжку і шахрайство, причому це був не перший його термін. Ліквідували його 6 грудня минулого року, сім'ю ж поінформували тільки 8 січня", - розповів Комахідзе.

За його словами, окупанта ще в 2010 році в Пермі засудили за три грабежі з насильством, за розбій із застосуванням зброї, за викрадення автомобіля із застосуванням насильства.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

"Останній термін йому впаяли в листопаді 2021 року, коли засудили до 4,5 років колонії. Друзі жмура-ЗЕКа характеризують його як чуйного друга і люблячого маму сина. Незважаючи на його кримінальний бекграунд, він для них "герой" який бився за них", - підсумував розслідувач.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території"ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

Вам може бути цікаво: