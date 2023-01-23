ЗСУ ліквідували "вагнерівця" родом з Кривого Рогу

Андрій Катричев народився в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, але воєначальник на боці Росії.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

На війні в Україні був ліквідований уродженець Кривого Рогу, який воював на боці Росії.

Окупанта поховали 21 січня в селі Теги Березівського району ХМАО, повідомив OSINT-експерт і розслідувач Іраклій Комахідзе .

"Андрій Катричев народився в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області України. Проживав у селі Теги. З 2019 по 2022 рік служив в ОМВД. У 2022 році завербувався до ПВК "Вагнер" - зазначив Комахідзе.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території"ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

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