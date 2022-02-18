На Донбасі "ліг" зв'язок Vodafone: у МВС розкрили деталі диверсії

Невідомі перерізали оптоволоконні кабелі зв'язку / t.me/Pravda_Gerashchenko

На Донбасі невідомі перерізали оптоволоконні кабелі мобільного зв'язку.

У зв'язку з цим в Донецькій і Луганській областях спостерігалися проблеми на лініях зв'язку оператора Vodafone, повідомив у Telegram радник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, вночі на лініях зв'язку оператора Vodafone в Луганській і Донецькій областях були здійснені цілеспрямовані диверсії.

Він уточнив, що в містах Лисичанськ (вул.Шахтарська) і Слов'янськ (вул. Вокзальна) були перерізані оптоволоконні кабелі зв'язку в чотирьох місцях. На кілька годин значна частина Луганської області і північна частина Донецької області залишилися без стільникового зв'язку одного з трьох операторів.

"Завдяки швидкій роботі ремонтників, зв'язок був відновлений ще до ранку. Але ми повинні розуміти, що диверсії на об'єктах зв'язку триватимуть і далі. Не тільки на мережах оператора Vodafone, а й інших операторів зв'язку Все це є частиною плану РФ по дестабілізації ситуації в Україні. Правоохоронцями порушено кримінальні провадження за фактами втручання в роботу оператора мобільного зв'язку. Проводяться першочергові слідчо-розшукові дії", - додав Геращенко.

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Нагадаємо, раніше в штабі ООС попереджали про те, що на Донбасі можлива провокація з боку окупантів.

Метою провокації може бути звинувачення українських військових у нападі, щоб створити привід для ескалації.

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