Водохреща на Донбасі: окупанти готують провокаційний обстріл вірян

На Донбасі на Водохреща можлива провокація / УНІАН

У середу, 19 січня, на Донбасі можлива провокація у зоні ООС з боку окупантів.

За інформацією пресслужби Центру стратегічних комунікацій, 19 січня окупаційні війська готують обстріл вірян під час хрещення на ставку "Цегляний" в Петровському районі Донецька.

Метою провокації може бути звинувачення українських військових у нападі, щоб створити привід для ескалації.

Провокаційний обстріл можливий з ворожого опорного пункту, розташованого на шахті ім. Челюскінців менш ніж в двох кілометрах від ставка. Щоб замаскувати постріли, ворожі військові готуються включити головний вентилятор на вже давно не працюючій шахті (15 січня його чомусь включали на кілька годин).

Крім того, російські сили можуть підлаштувати вибух самої шахти озброєнням, забороненим Мінськими домовленостями. Ця провокація знову ж таки може бути використана для створення приводу для початку активних бойових дій.

Реклама

Загроза вторгнення Росії в Україну

Американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоб створити привід для вторгнення в Україну. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваного офіційного представника США.

Заява про те, що у США є інформація про підготовку Росією провокації на Донбасі з метою виправдати напад на Україну, підтвердила прес-секретар Білого дому Дженніфер Псаки.

Голова комітету британського парламенту з питань оборони, депутат-консерватор Тобіас Еллвуд вважає, що російське вторгнення в Україну "невідворотно і неминуче". За його словами, цей тиждень може стати вирішальним.

Представник РФ на переговорах, заступник глави МЗС Сергій Рябков заявив, що Москва не збирається нападати на Україну. Однак росіяни вимагають гарантій, щоб Україна і Грузія ніколи не приєдналися до Північноатлантичного альянсу.

А прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що російські війська залишаються поблизу кордонів України, але на російській території, через напружену обстановку в регіоні та дії НАТО. За його словами, це "запобіжні заходи".