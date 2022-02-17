Снаряд влучив прямо у двір ліцею: бойовики обстріляли з артилерії селище на Луганщині

Бойовики обстріляли ліцей у Врубівці/ ЛВГА / Facebook

Вранці в четвер, 17 лютого, російські війська і підконтрольні їм угруповання бойовиків обстріляли з артилерії селище міського типу Врубівка (Луганська область). Про це повідомляється на сторінці Луганської військово-цивільної адміністрації в Facebook.

Як кажуть чиновники, обстріл стався близько 10: 30 за київським часом. В результаті обстрілу були пошкоджені вікна в ліцеї селища Врубівка. На момент інциденту в навчальному закладі перебували 30 учнів і 14 осіб співробітників педагогічного колективу і технічного персоналу. Інформації про постраждалих поки немає.

Як кажуть в ЛВГА, частина учнів і працівників школи знаходяться в підвальному приміщенні. Решту учнів забрали батьки.

Як можна зрозуміти по фотознімках місця обстрілу, один снаряд влучив прямо у двір ліцею.

Крім того, в результаті обстрілу пошкоджено газопровід ‒ без газопостачання залишилося 70 квартир в багатоповерхівках і 96 приватних будинків. Також в результаті обстрілу був пошкоджений приватний сектор.

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Обстріл бойовиками і росіянами Станиці-Луганської:

В ході обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО в четвер, 17 лютого, один зі снарядів потрапив в дитячий сад в Станиці Луганській (Луганська область).

Постраждала також і інфраструктура. Половина населеного пункту залишилися без електрики.

Як повідомляють у Луганській військово-цивільній адміністрації, в результаті обстрілу постраждав дитячий садок по вул.Деповська, 22.

За інформацією медиків, два працівники дитсадка були контужені.