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На Донбасі "козаки" з "ЛНР" обстріляли "колег" і зупинили наступ військ РФ на Слов'янськ

20 вересня 2022, 12:03

У військах Росії серйозні проблеми з кадрами і дисципліною.

ЛНР, Росія
Росія набирає до лав своїх бойовиків криміналітет / Колаж Reuters

У Луганській області бойовики "ЛНР" через погану організацію управління військами влаштували перестрілку один з одним. Загинув 21 бойовик, ще 63 отримали поранення. Знищено 5 одиниць броньованої техніки. В результаті інциденту терористи зупинили наступ військ Росії на Слов'янськ.

Як повідомляє АрміяІнформ, російські окупанти стикаються з серйозними кадровими проблемами. У вояк низький рівень дисципліни і бойового духу. Вони практично некеровані.

Зокрема, 16 вересня на Луганщині, в районі Новодружеська, Шипилівки та Золотарівки, підрозділи 208-го так званого "козачого" мотострілецького полку "ЛНР" через проблеми зі зв'язком і нервами випадково обстріляли інших бойовиків - терористів 4-ї окремої мотострілецької бригади.

Так звана 4-та бригада не залишилася осторонь і відкрила вогонь у відповідь.

В результаті загинув 21 бойовик, 63 отримали поранення. Знищено 5 одиниць броньованої техніки.

Примітно, що цей інцидент призвів до повної зупинки наступу військ Росії в напрямку Слов'янська.

Командування ворога відсторонило командирів 208-го полку та 4-ї бригади. Ситуація призвела до дезертирства в цих військових частинах, проблем з підпорядкуванням, спробами самосуду і суїциду.

Підкреслюється, що кількість подібних перестрілок може зрости, оскільки окупанти набирають до своїх лав ув'язнених і криміналітет. Мораль таких осіб викликає сумніви.

Війна Росії проти України на Донбасі

У розвідці Британії раніше заявили, що ЗСУ продовжують свій наступ у Харківській області та районах Донбасу. Лінія фронту тепер проходить по річці Оскіл, на адмінкордоні Харківщини та міста Сватове Луганської області. Там розташована одна з ліній логістики військ РФ. Британські розвідники сумніваються в здатності окупантів утримати цю зону.

Армія України поступово звільняє Донецьку і Луганську області від російських окупантів. На Луганщині українські війська деокупували населений пункт Білогорівка Сєвєродонецького району. Очікується подальше просування українських захисників.

Радник Офісу президента Олексій Арестович припустив, що війська Росії можуть потрапити в оточення в Лимані Донецької області. Далі може відкритися шлях до Сватового на Луганщині. Якщо вдасться зробити такий маневр, окупанти на півночі Луганської області зіткнуться з серйозними проблемами.

Дивіться відео ТСН - що відбувається у звільненому Святогірську

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