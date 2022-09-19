"У Кремлі не можуть оголосити про припинення війни": Андрусів назвав причину

Російська влада намагається всіляко приховати втрати у війні проти України.
Для Росії немає рубежу втрат, який змусить керівництво переглядати свої плани щодо війни проти України.
Колишній радник міністра внутрішніх справ і офісу президента, кандидат політичних наук і аналітик Віктор Андрусів, який зараз служить у ЗСУ, в інтерв'ю Главреду розповів, що у російського керівництва просто немає інших варіантів дій, крім тих, які воно зараз приймає.
"У Кремлі не можуть зупинитися і оголосити про припинення війни. Хоча до цього явно йде, і така кількість втрат найбільше цей крок стимулює", - зазначив він.
Андрусів заявив, що з моральної точки зору, у російського керівництва немає болю з приводу втрати своїх.
"Точніше у нього це фізична точка болю, тому що в російському війську, по-перше, не вистачає людей, а, по-друге, армія РФ деморалізована. Це два ключових наслідки такої кількості загиблих", - пояснив колишній радник міністра внутрішніх справ.
Андрусів підкреслив, що російське керівництво зараз не може робити нічого іншого, тому що мова йде про його виживання.
"Тобто, якщо зараз в Кремлі почнуть робити якісь різкі рухи (типу звільнення Шойгу), фактично вони визнають, що їх план провалився. А російський народ не сприйме такий провал, адже росіяни визнають владу, яка зазнала поразки, слабкою. Іншими словами, якщо російська влада проявляє слабкість, вона починає себе закопувати і створює передумови для того, щоб її скинули або змінили", - зазначив експерт.
За його словами, навіть якби російським керівникам було б боляче через втрати, вони все одно повинні продовжувати війну, тому що таким чином говорять, що у них ще є шанс здобути перемогу.
"Провал у війні - це для них колосальна катастрофа. Тому, поки вони можуть не визнавати свою поразку, вони його не визнаватимуть. Це питання виживання Путіна і збереження його влади", - підсумував Андрусів.
Нагадаємо, загальні втрати противника з 24.02 по 19.09 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 54 650 (+170) осіб ліквідовано,
- танків-2212 (+2) од,
- бойових броньованих машин-4720 (+2) од,
- артилерійських систем-1313 (+4) од,
- РСЗВ-312 (+0) од,
- засоби ППО-168 (+0) од,
- літаків-251 (+0) од,
- гелікоптерів - 217 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 920 (+2),
- крилаті ракети - 238 (+0),
- кораблі / катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн-3581 (+3) од,
- спеціальна техніка - 125 (+3).
Також ми повідомляли, що бійці Збройних сил України знищили на полі бою російського священика з Татарстану Отця Анатолія (Григор'єва). Він брав участь у бойових діях у складі батальйону найманців Алга з Татарстану.
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