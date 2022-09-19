"У Кремлі не можуть оголосити про припинення війни": Андрусів назвав причину

У Кремлі не можуть оголосити про припинення війни / скріншот

Для Росії немає рубежу втрат, який змусить керівництво переглядати свої плани щодо війни проти України.

Колишній радник міністра внутрішніх справ і офісу президента, кандидат політичних наук і аналітик Віктор Андрусів, який зараз служить у ЗСУ, в інтерв'ю Главреду розповів, що у російського керівництва просто немає інших варіантів дій, крім тих, які воно зараз приймає.

"У Кремлі не можуть зупинитися і оголосити про припинення війни. Хоча до цього явно йде, і така кількість втрат найбільше цей крок стимулює", - зазначив він.

Андрусів заявив, що з моральної точки зору, у російського керівництва немає болю з приводу втрати своїх.

"Точніше у нього це фізична точка болю, тому що в російському війську, по-перше, не вистачає людей, а, по-друге, армія РФ деморалізована. Це два ключових наслідки такої кількості загиблих", - пояснив колишній радник міністра внутрішніх справ.

Андрусів підкреслив, що російське керівництво зараз не може робити нічого іншого, тому що мова йде про його виживання.

"Тобто, якщо зараз в Кремлі почнуть робити якісь різкі рухи (типу звільнення Шойгу), фактично вони визнають, що їх план провалився. А російський народ не сприйме такий провал, адже росіяни визнають владу, яка зазнала поразки, слабкою. Іншими словами, якщо російська влада проявляє слабкість, вона починає себе закопувати і створює передумови для того, щоб її скинули або змінили", - зазначив експерт.

За його словами, навіть якби російським керівникам було б боляче через втрати, вони все одно повинні продовжувати війну, тому що таким чином говорять, що у них ще є шанс здобути перемогу.

"Провал у війні - це для них колосальна катастрофа. Тому, поки вони можуть не визнавати свою поразку, вони його не визнаватимуть. Це питання виживання Путіна і збереження його влади", - підсумував Андрусів.

Нагадаємо, загальні втрати противника з 24.02 по 19.09 орієнтовно склали:

особового складу - близько 54 650 (+170) осіб ліквідовано,

танків-2212 (+2) од,

бойових броньованих машин-4720 (+2) од,

артилерійських систем-1313 (+4) од,

РСЗВ-312 (+0) од,

засоби ППО-168 (+0) од,

літаків-251 (+0) од,

гелікоптерів - 217 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 920 (+2),

крилаті ракети - 238 (+0),

кораблі / катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн-3581 (+3) од,

спеціальна техніка - 125 (+3).

Також ми повідомляли, що бійці Збройних сил України знищили на полі бою російського священика з Татарстану Отця Анатолія (Григор'єва). Він брав участь у бойових діях у складі батальйону найманців Алга з Татарстану.

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