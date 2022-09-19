Білогорівка зачищена від окупантів: ЗСУ звільнили селище на Луганщині

Бійці ЗСУ звільнили Білогорівку на Луганщині / Reuters

Бійці Збройних сил України повністю взяли під контроль селище міського типу Білогорівка Сєвєродонецького району в Луганській області на Донбасі.

"Луганська Білогорівка зачищена і повністю під контролем ЗСУ", - повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Telegram.

При цьому він порадив запастися терпінням "в передчутті" масштабної деокупації Луганської області.

"Цей процес буде значно важчим, ніж у Харківській. За кожен сантиметр луганської землі буде важка боротьба. Ворог готується до оборони, тому "парадом" не зайдемо", - написав він.

Гайдай підкреслив, що люди чекають на деокупацію.

"Ми готуємося. Українська влада відразу почне працювати в деокупованих громадах. Час і терпіння. Слідкуйте за офіційною інформацією", - додав глава Луганської ОВА.

Звільнення Донбасу

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області в результаті контрнаступальних дій бійці Збройних сил України звільнили населений пункт Озерне недалеко від Слов'янська.

Успішними контрнаступальними діями відзначилися бійці стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони.

"Ми показали Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Визволяємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!",- заявили українські військові в опублікованому зверненні.

Збройні Сили України також взяли під контроль селище Ярова в Донецькій області.

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