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Підлітки знімали погоню з поліцією для соцмереж: деталі кривавої ДТП у Луцьку

12 грудня 2021, 21:46

16-річний хлопець взяв автомобіль у батька, щоб покататися разом з друзями.

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В авто були підлітки , які знімали відео / Facebook / Bilosh

Стали відомі подробиці ДТП у Луцьку, де авто на швидкості збило групу людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу.

У легковику перебували троє підлітків, втечу від патрульних вони знімали під музику на відео та оприлюднили у соцмережах, розповів у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він уточнив, що спочатку Renault Megane, за кермом якого був 16-річний хлопець, перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки. При цьому водій не відреагував на вимогу поліцейських про зупинку і почав тікати.

"Ігнорування вимог про зупинку, грубе порушення ПДР, створення небезпеки інших учасників дорожнього руху. Така собі не зовсім дитяча іграшка...", - зазначив Білошицький.

При цьому він повідомив, що втечу від патрульних неповнолітні пасажири знімали під музику на відео і навіть встигли оприлюднити в соцмережах.

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За даними Білошицького, після того, як автомобіль попрямував на проспект Соборності, водій проїхав на заборонний сигнал світлофора і скоїв наїзд на п'ятьох пішоходів, які переходили проїжджу частину дороги на регульованому пішохідному переході.

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/ Facebook/Bilosh

За кілька метрів неповнолітній водій не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з деревом, електроопорою та дорожнім знаком. Три людини, яким по 15-16 років, після зіткнення намагалися втекти з місця події, проте їх затримали.

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/ Facebook/Bilosh

На місце події одразу викликали медиків, які госпіталізували травмованих до медичного закладу. Серед травмованих - мати і п'ятирічний син.

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/ Facebook/Bilosh

Подробиці аварії в центрі Луцька

За кермом автомобіля перебував 16-річний хлопець.

За попередньою інформацією, 16-річний хлопець взяв автомобіль у батька, щоб покататися разом з друзями.

Під час руху він встигав знімати свою їзду на мобільний телефон, щоб потім викласти в соцмережі.

Не побачивши червоний сигнал світлофора, він в'їхав в перехідних дорогу людей.

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