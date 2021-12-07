Багато крові та нелюдський крик: сміттєвоз на очах у матері розчавив 6-річну дівчинку в Ніжині

У Ніжині загинула дитина, яку збив сміттєвоз / Фото cn.npu.gov.ua

У суботу, 4 грудня, у Ніжині сталася смертельна ДТП. Під колесами сміттєвоза на очах у матері загинула 6-річна Вероніка Опришко. Дитину вже поховали, а тим часом з'ясувалися подробиці жахливої трагедії.

Як пише ТСН, мама з дівчинкою йшли з дому на зупинку громадського транспорту. Дорозі вони викинули сміття в контейнер. В цей час під'їхала машина комунальників.

Мама з донькою пройшли повз сміттєвоз. Тим часом, очевидно, водій подивився, що сміттєві баки порожні, тому одразу ж почав здавати назад, фактично в спину людям. Вже за мить дитина опинилася під колесами.

За словами вітчима загиблої Вероніки, водій переїхав дівчинку задніми колесами, а коли мати оббігла навколо машини – зупинився. Дитина вже була вже під передніми колесами сміттєвоза.

За словами очевидців, на місці трагедії було багато крові, а крик стояв нелюдський.

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Водій сміттєвоза був тверезий, працював не перший день. Спочатку його затримали на три доби, а потім відправили під домашній арешт.

Авто, що розчавило дитину, затримали для інженерно-транспортної експертизи, яка триватиме щонайменше два місяці.

Як повідомляв Главред, у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася смертельна ДТП. 33-річна мати з 5-річною дитиною перебігала дорогу в невстановленому місці й потрапила під колеса одразу декількох транспортних засобів. Жінка загинула миттєво. Дитину з-під коліс фури витягли свідки, за життя малюка борються лікарі.

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