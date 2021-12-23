У Дніпрі іномарка в'їхала у натовп на пішохідному переході, авто потягло людей кілька метрів

У Дніпрі водій іномарки в'їхав у натовп / Фото ua.depositphotos.com

Увечері 22 грудня в Дніпрі сталася ДТП з постраждалими - автомобіль Subaru протаранив інший транспортний засіб і збив людей, що переходили дорогу по пішохідному переходу.

Аварія сталася на вулиці Панікахи навпроти торгового центру Terra. Водій Subaru поїхав на "червоне" світло, повідомляє Gorod.dp.ua.

Автомобіль BMW виїжджав зі стоянки торгового центру і зупинився, щоби пропустити пішоходів, які йшли через дорогу на "зелене" світло.

У цей момент з боку Запорізького шосе їхав Subaru, водій якого, з невстановлених поки причин, не зміг загальмувати і врізався в BMW. Після зіткнення Subaru відкинуло прямо на пішоходів, яких він кілька метрів протягнув по зупинці.

На місце події прибули "швидка" та поліція. Стан постраждалих поки невідомий. Всі обставини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомляв Главред, в Одеській області поблизу селища Доброслав сталася смертельна ДТП за участю трьох вантажівок. Водій однієї з них намагався об'їхати припарковане на узбіччі легкове авто і для цього виїхав на зустрічну смугу. Зустрічною смугою рухалася інша вантажівка МAN. Внаслідок лобового зіткнення обидва водії, яким було по 62 і 55 років, від отриманих травм загинули на місці. Аварія сталася ввечері 22 грудня.

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