Під Черніговом депутат на смерть збив людину та втік

ДТП / Нацполиция

У Чернігівській області водій легковика збив велосипедиста.

Як повідомляє поліція Чернігівської області, велосипедист від отриманих травм помер, а водій втік з місця ДТП.

Подія сталася вчора, 18 грудня, близько 20 години на вулиці Батуринській у Бахмачі.

"Водій легкового автомобіля збив велосипедиста. Після скоєного він намагався втекти, але не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер по дорозі в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Поліція встановила особу водія автомобіля. Ним виявився 54-річний депутат міської ради. Його затримали.

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"За цим фактом поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого)", - зазначили в пресслужбі поліції.

На даний час поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Резонансна ДТП

16-річний хлопець у Луцьку тікав на автомобілі від поліцейських і збив людей на пішохідному переході. В результаті аварії постраждали п'ятеро людей, у тому числі п'ятирічна дитина. У всіх лікарі діагностували численні забої і травми.

Медики борються за життя 39-річної Олени Коломійчук, яку на пішохідному переході збив 16-річний підліток.

Зараз жінка перебуває в реанімації, її травми дуже важкі. Її 5-річний син Матвій теж поки залишається в лікарні: у дитини струс мозку, також він почав заїкатися.

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