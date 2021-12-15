"Матиме те, що заслужив": мати підлітка, який влаштував ДТП у Луцьку не хоче наймати адвокатів

16-річний підліток влаштував погоню з поліцією і збив людей / скріншот з відео

Мати 16-річного Дмитра Рудюка, який 12 грудня скоїв серйозну ДТП у Луцьку, заявила, що не збирається захищати сина і підтримує будь-яке справедливе покарання для нього.

Мама підозрюваного Ганна Ільчук розповіла, що ключі від машини син взяв без її відома. Зараз жінка перебуває на зв'язку з родичами постраждалої в аварії, яка зараз перебуває в комі, і надає посильну матеріальну допомогу, пише "24 канал".

"Ми ходили до потерпілої, ми цікавимося її здоров'ям, ми телефонуємо племінниці Руслані. Ми намагаємося допомогти всім не для того, щоб зменшити термін. Ні, повірте. Я не наймаю йому адвокатів, він матиме те, що заслужив", – пояснила жінка в бесіді з журналістами.

читайте такожДТП на Тернопільщині: людей діставали з понівеченого автобуса, двоє загиблихСам підліток був відправлений під цілодобовий домашній арешт з правом відвідувати заняття в навчальному закладі. Спілкуватися з пресою він відмовляється і коментарів по ДТП журналістам не дає.

ДТП у Луцьку: влетів у натовп на пішохідному переході

Нагадаємо, 16-річний хлопець у Луцьку тікав на автомобілі від поліцейських і збив людей на пішохідному переході. В результаті аварії постраждали п'ятеро людей, у тому числі п'ятирічна дитина. У всіх лікарі діагностували численні забої і травми.

Реклама

Медики борються за життя 39-річної Олени Коломійчук, яку на пішохідному переході збив 16-річний підліток.

Зараз жінка перебуває в реанімації, її травми дуже важкі. Її 5-річний син Матвій теж поки залишається в лікарні: у дитини струс мозку, також він почав заїкатися.

Читайте також: