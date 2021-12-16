У США розсекретили частину документів про вбивство Кеннеді: у справі є "російський слід"

Джон Кеннеді був застрелений в автомобілі 22 листопада 1963 року під час поїздки в Даллас / Фото whitehouse.gov

Адміністрація нинішнього глави Білого дому Джо Байдена оприлюднила частину раніше засекречених документів, пов'язаних з розслідуванням вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді в 1963 році.

Документи з'явилися у відкритому доступі на сайті Національних архівів США.

Серед розсекречених документів є свідчення якогось польського водія посольства СРСР в Австралії, який нібито повідомив американському дипломатичному представництва про те, що радянська влада може бути причетною до вбивства Кеннеді.

Свідчення чоловік дав за два дні після злочину. Він заявив, що Москва нібито має відношення до вбивства Кеннеді. За його словами, радянський уряд причетний до фінансування злочину.

"Ця людина в процесі обговорення тем, що представляють інтерес для розвідки, торкнулася можливості того, що радянський уряд фінансував вбивство президента Кеннеді", - йдеться в звіті ЦРУ.

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Джерело вказане як "польський водій радянського посольства в місті". У документі також наголошується, що телефонний дзвінок перегукується з анонімним дзвінком, який був зроблений 15 жовтня 1962 року. Відсилання на такі дані є і в інших звітах ЦРУ.

В цілому, за попередніми оцінками, нинішня публікація документів, частково відредагованих, ймовірно, не містить інформації, яка могла б істотно змінити розуміння обставин, пов'язаних зі смертю 35-го президента США.

Довідка. Джон Фіцджеральд Кеннеді був обраний президентом США в 1960 році. 22 листопада 1963 року під час поїздки в Даллас (штат Техас) він був застрелений в автомобілі. Офіційно звинувачення у вбивстві висунули Лі Харві Освальду, проте в американському суспільстві циркулюють різні версії, зокрема і щодо причетності до вбивства спецслужб США.

Як повідомляв Главред, у вересні 2021 року Федеральне бюро розслідувань після 20 років, що минули з дня кривавого теракту в США 11 вересня, нарешті, опублікувало доповідь у цій справі. Документ розповідає, хто надав матеріально-технічну підтримку саудівським викрадачам літаків перед жахливим терактом.

Матеріали справи розсекретили відповідно до Указу президента США Джо Байдена в 20-ту річницю з дня трагедії.

У документі прописується інтерв'ю 2015 року з людиною, яка подавала заяву на отримання громадянства США і кілька років тому неодноразово контактувала з громадянами Саудівської Аравії. За словами слідчих, вони надали істотну матеріально-технічну підтримку кільком викрадачам літаків.

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