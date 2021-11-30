Засуджена на 15 років за вбивство дівчина померла в СІЗО Полтави: причина смерті

Вероніка Моторіна в залі суду / poltava.to

Пізно ввечері, 29 листопада, у Полтавському СІЗО померла 20-річна дівчина Вероніка Моторіна, що отримала 15 років за вбивство інструктора в тирі.

Вероніка Моторіна перебувала в СІЗО, а не в'язниці, тому що вирок ще не вступив в законну силу і тривала апеляція. Смерть дівчини ТСН підтвердили в прес-службі прокуратури Полтавської області.

"Факт смерті дівчини підтверджуємо. Причини смерті з'ясовують експерти",-прокоментувала прес-секретар прокуратури області.

Що стало причиною смерті Вероніки Моторіної

Як повідомляє Telegram-канал Труха Полтава з посиланням на джерело, дівчина цілий день нічого не їла, курила і пила каву.

Після цього вона зазнала епілептичний напад. Співробітники СІЗО і лікарі не змогли врятувати її життя.

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Інформацію про смерть дівчині Полтавщині підтвердили медики. Вчора вони прибули за викликом в СІЗО, але на час приїзду медичної бригади дівчина була вже мертва. Перед цим її намагалися реанімувати працівники установи.

Жорстоке вбивство інструктора тиру

Нагадаємо, 28 вересня Жовтневий райсуд Полтави призначив дівчині 15 років в'язниці. Після оголошення вироку Вероніка Моторіна заплакала. Дівчина попрощалася зі своїми трьома сестрами, які прийшли на суд підтримати її.

По дорозі в СІЗО дівчина зробила спробу самогубства - дістала лезо від бритви і порізала руки. Тоді його вчасно доставили в лікарню.

На суді Вероніка Моторіна пояснила, що хлопець довів її до депресії, після чого вона пішла в тир, щоб убити себе — а вийшло, що вбила інструктора. Зрештою, суд їй не повірив і відправив на 15 років у в'язницю.

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