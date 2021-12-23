Бродяча собака стала "мамою" для покинутої дитини з невидаленою пуповиною: несамовиті фото

Собака врятувала дитину / 1zoom.ru

В Індії бродяча собака врятувала покинуту новонароджену дівчинку, яка провела під відкритим небом всю ніч.

Як пише Daily Mirror, чудовий випадок порятунку стався в штаті Чхаттісгарх. Дитина була без одягу і з невидаленою пуповиною.

Дівчинку знайшла Бродячий собака, яка разом зі своїми цуценятами всю ніч притискалися до дитини, щоб зігріти.

Вранці дівчинку побачили місцеві жителі.

"Швидше за все, тепло собаки і цуценят врятували їй життя. Зараз грудень, і вночі буває дуже холодно. Треба сказати, дівчинці дуже пощастило", - розповів чоловік.

Реклама

Зараз малятко в лікарні. Медики назвали її Аканша. А поліція тим часом розшукує батьків.

Нагадаємо, напередодні у Дніпрі копи врятували пса, ледь не замерзлого від холоду. Собака вже не ворушилася, але її відігріли в патрульній машині і відправили в притулок.

Читайте також: