Колишній залицяльник застрелив українку: у Польщі судять копів, які не завадили вбивству

У Польщі копів звинуватили в тому, що вони не завадили вбивству Українки / Policja Lubelska

У Польщі троє поліцейських опинилися на лаві підсудних після того, як у 2019 році в місті Гожув-Великопольський Любуського воєводства 26-річний поляк убив дівчину – громадянку України.

Польських правоохоронців звинувачують у неналежному виконанні своїх обов'язків, що призвело до вбивства, пише gorzowianin.com.

Подробиці жорстокого вбивства

Відзначається, що в місцевій пральні прямим пострілом в голову з вогнепальної зброї 26-річний поляк вбив дівчину – громадянку України.

Українка кілька разів зверталася в поліцію з приводу домагань і погроз з боку її колишнього хлопця.

Втім, у відділенні це кваліфікували як адміністративне правопорушення, а не кримінальний злочин.

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У чому звинувачують поліцейських

Прокурори Щецина вважають, що трагедії можна було уникнути, якби правоохоронці відреагували на звернення дівчини належним чином.

На лаві підсудних опинилися троє правоохоронців: відповідальний за справу загиблої, начальник відділення поліції та начальник відділу превенції.

За невиконання службових обов'язків працівникам поліції загрожує ув'язнення строком до 3 років.

Вбивство Українки: копи заперечують провину

Колишня глава відділення поліції не дала свідчень і вважає себе невинною, оскільки, за її словами, вона повинна була тільки наглядати за відділенням, а не за правопорушеннями. Заяву українки підписав відповідальний за справу, а її погоджувальний підпис, вважає начальниця, тільки формальність.

Відповідальний за справу Українки поліцейський теж не визнав свої провини і відмовився спілкуватися з судом. Він визначив свою позицію - кваліфікацію справи визначав черговий, який приймав заяви українки. Після опитування друзів дівчини поліцейський вирішив, що "хлопець просто писав якісь дурниці", тому їй нічого не загрожує.

Винним вважають і начальника превенції. Він також відмовився співпрацювати з судом і давати свідчення.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в липні нинішнього року в Польщі під час затримання поліцейськими помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Поліцейські говорили, що українець поводився агресивно, але з'явилися подробиці, що свідчать про зворотне. Одна з версій смерті українця-перевищення повноважень співробітниками поліції.

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