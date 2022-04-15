УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На Чернігівщині 92-річна старенька з сином-інвалідом ховалася в підвалі від окупантів

15 квітня 2022, 14:47

У центрі ж населеного пункту, де живе пенсіонерка, прямо в землі стирчить уламок ракети, яка прилетіла ще на початку російського вторгнення.

12
92-річна Лідія Сергіївна / Центр стратегічних комунікацій

В селі Сеньківка в Чернігівській області 92-річна Лідія Сергіївна, яка пережила Другу світову війну, була змушена ховатися в холодному підвалі від окупантів. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Центру стратегічних комунікацій".

Ще важче доводиться її синові, який не може рятуватися в підвалі через свою ІА інвалідності.

Особливий цинізм ситуації в тому, що поруч з Сеньківкою колись комуністи поставили монумент "Три сестри"-для підтримки міфу про дружбу братніх народів.

Цілими в селі залишилися всього 36 будиночків. А з жителів-жменька переляканих людей. У центрі ж населеного пункту прямо в землі стирчить уламок ракети, яка прилетіла ще на початку російського вторгнення.

Причому обстріли тривають. 13 квітня по Сеньківці було завдано ще один ракетно-бомбовий удар, після якого в землі опинилася величезна воронка.

Син-інвалід пенсіонерки / Центр стратегічних комунікацій

читайте такожЯкби впав Чернігів, РФ розрізала б Україну: Арестович показав, як виглядає розбомблене місто

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що житель Чернігова Олександр Остапович через бомбардування окупантами міста втратив свого єдиного сина.

Будинок чоловіка був зруйнований, тепер йому з дружиною нікуди повертатися.

"Я вийшов з дому, пішов у своїх справах. А син поїхав до 18-ї школи на Подусівку. І загинув. Я літаки бачив, як вони летіли. І він загинув десь об 11 годині. Він пролежав у школі десь до 5-го березня. Потім я прийшов додому... Мене привіз один товариш, і каже:"у тебе немає будинку, житла". Я подивився - а воно вивалено все "з корінням", викинуто", – розповів убитий горем чоловік.

Читайте також:

Автор: Єгор Бунін
viber
новини Чернігова російське вторгнення новини України
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 12 квітня 2022: Тільцям - важливі деталі, Стрільцям – борги, Водоліям - допомогаГороскоп на сьогодні, 12 квітня 2022: Тільцям - важливі деталі, Стрільцям – борги, Водоліям - допомога Погода на Великдень 2022: в Україні вдарять заморозки і різко похолодаєПогода на Великдень 2022: в Україні вдарять заморозки і різко похолодає Тепер офіційно: Сніжану Єгорову внесли до списку держзрадниківТепер офіційно: Сніжану Єгорову внесли до списку держзрадників Змова або самогубство: астролог спрогнозувала кінець життя ПутінаЗмова або самогубство: астролог спрогнозувала кінець життя Путіна Ворожими снарядами зруйновано будинок "Сватів" під КиєвомВорожими снарядами зруйновано будинок "Сватів" під Києвом
Підтримайте Главред

Останні новини

15:09

Неймовірна удача та магніт грошей: 5 знакам зодіаку неймовірно пощастить в повний місяць 16 квітня

15:06

Москві потрібен привід для війни, або навіщо Росія палить очерет в БєлгородіПогляд

14:47

На Чернігівщині 92-річна старенька з сином-інвалідом ховалася в підвалі від окупантів

14:24

День ангела в травні 2022 за церковним календарем - кого привітати з іменинами

14:21

Оксана Марченко втекла до Москви і поскаржилася пропагандистам на затримання Медведчука в УкраїніВідео

Реклама
14:15

Залучите гроші і удачу на весь рік: що потрібно робити з вербою на Вербну неділю 17 квітняВідео

14:11

"Вони переступили межу!": Марченко обурюється, що всьому світу наплювати на МедведчукаВідео

13:45

Путін дорівнює Гітлеру, потрібно його зупинити, поки не пішов на Захід – глава Міноборони Словаччини

13:44

Під Черніговом бійці ЗСУ ювелірно знищили гаубицю "Акація" агресорівВідео

13:30

"І Кремль палатиме!": Богдан Бенюк розповів, як Україна зробить Путіна і "вусатого хокеїста"

13:22

Очевидний знак: чому загибель крейсера "Москва" - це кінець ПутінаПогляд

13:04

"Поховала на подвір’ї, сама відмивала його кров": жителька Київщини розповіла, як орки вбили її синаВідео

13:00

"Дівчинка залишилася без ніг, хлопчик - без руки": медики рятують дітей, постраждалих від російської ракети в КраматорськуВідео

12:52

Бійці ЗСУ розбили колону військової техніки окупантів РФ у Херсонській областіВідео

12:34

Нам неймовірно соромно: актор "Сватів" записав звернення до українцівВідео

12:21

Перейшли на новий рівень "зачистки": в Маріуполі росіяни почали ексгумацію загиблихВідео

12:19

Крейсер "Москва" пішов на дно, а у пропагандистів Кремля "палає" - погрожують оголосити Україні війнуВідео

12:00

Гороскоп на завтра, 16 квітня 2022: Левам – віщі сни, Дівам – розчарування, Терезам - ревнощі

11:59

ОП про відновлення Житомирщини: встановлюють вікна, лагодять дахи, відкрили тимчасові переправи

11:58

Прикмети на 16 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
11:50

"Як під час чеченської війни": окупант визнав, що росіяни самі обстріляли Брянську областьВідео

11:48

1+1 media school запускає освітні онлайн-курси з журналістики, режисури монтажу та YouTube

11:40

"Аби вирішили питання з націоналістами": співачка Лоліта звинуватила Україну в "зраді"

11:27

Ядерна зброя - останній хід Путіна: у МВС пояснили заяви з РосіїВідео

11:25

Втрата крейсера "Москва" може змусити Путіна переглянути морську позицію РФ – британська розвідкаВідео

11:12

Ядерний удар по Україні стане остаточною поразкою ПутінаПогляд

10:29

ЗСУ збили на Одещині ворожий дрон "Орлан" за 120 тисяч доларів

10:18

Допитували, били і знущалися: капелан поїхав з місією на острів Зміїний, але потрапив у полон до РФ

10:17

Путін - військовий злочинець, але переговори необхідні: Зеленський назвав сценарії закінчення війниВідео

09:46

"Я б не виїхав, навіть якби не був президентом": Зеленський пояснив, чому залишився у КиєвіВідео

09:20

"Ми більше не сім'я": дружина переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина заявила про розрив зі співаком

09:16

Після "Москви" флоту РФ потрібно терміново бігти з Чорного моряПогляд

09:03

Дорогоцінності не влізли у два авто: Оксана Марченко вивезла за кордон все найцінніше – ДБРВідео

08:59

Путін розпочав війну, бо керувався амбіціями та образою на Захід – директор ЦРУ

08:36

Унікальний шанс, втілення бажань або труднощі: що чекає знаки зодіаку в повню 16 квітня

08:20

"Дружину і двох дітей розстріляли у мене на очах": окупанти жорстоко вбили під Бучею цілу сім’ю

08:00

"Пацан закосив справи і хоче ядерною зброєю бахнути": Арестович заявив про привид поразки Путіна

08:00

"Росіяни кинули бомбу, коли люди чекали евакуації": сім’я з Макарова розповіла про жахи війни

07:44

У них досі живий міф про "міць Росії": посол пояснив, чому Німеччина не надавала Україні зброюВідео

07:03

Розтрощення "Москви" поставило під удар весь ЧФ РФ і зробило його вразливим - The TelegraphВідео

Реклама
06:44

Сам знищив 12 окупантів та екіпаж БТР: житель Київщини героїчно виступив проти ворога

06:29

Захід зробив Росії останнє попередженняПогляд

06:05

"Сильні світу цього" у перший день війни радили нам фактично здатися тиранії – ЗеленськийВідео

05:38

РФ має можливості завдати удар по Києву: в Пентагоні оцінили рівень загрозиВідео

05:30

Україна отримає шанс викинути Росію з Криму з Донбасом, але за однієї умови - політологВідео

05:13

Орки обікрали відділення поліції в ЧАЕС та шлють здобуті "подарунки" матерям

04:45

Що їсти при діареї: ці продукти можуть допомогтиВідео

04:05

Чорна магія з ритуалами для Путіна: таролог розкрила несподіваний сценарій війни в Україні

03:38

Тука розповів, чи є відступ військ окупантів від Києва остаточним

03:08

"Буде як з запуском супутників на батуті": експерт пояснив, чому економіка РФ досі витримує санкції

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти