На Чернігівщині 92-річна старенька з сином-інвалідом ховалася в підвалі від окупантів

92-річна Лідія Сергіївна / Центр стратегічних комунікацій

В селі Сеньківка в Чернігівській області 92-річна Лідія Сергіївна, яка пережила Другу світову війну, була змушена ховатися в холодному підвалі від окупантів. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Центру стратегічних комунікацій".

Ще важче доводиться її синові, який не може рятуватися в підвалі через свою ІА інвалідності.

Особливий цинізм ситуації в тому, що поруч з Сеньківкою колись комуністи поставили монумент "Три сестри"-для підтримки міфу про дружбу братніх народів.

Цілими в селі залишилися всього 36 будиночків. А з жителів-жменька переляканих людей. У центрі ж населеного пункту прямо в землі стирчить уламок ракети, яка прилетіла ще на початку російського вторгнення.

Причому обстріли тривають. 13 квітня по Сеньківці було завдано ще один ракетно-бомбовий удар, після якого в землі опинилася величезна воронка.

Син-інвалід пенсіонерки / Центр стратегічних комунікацій

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що житель Чернігова Олександр Остапович через бомбардування окупантами міста втратив свого єдиного сина.

Будинок чоловіка був зруйнований, тепер йому з дружиною нікуди повертатися.

"Я вийшов з дому, пішов у своїх справах. А син поїхав до 18-ї школи на Подусівку. І загинув. Я літаки бачив, як вони летіли. І він загинув десь об 11 годині. Він пролежав у школі десь до 5-го березня. Потім я прийшов додому... Мене привіз один товариш, і каже:"у тебе немає будинку, житла". Я подивився - а воно вивалено все "з корінням", викинуто", – розповів убитий горем чоловік.

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