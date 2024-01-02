Всього за тиждень РФ може сформувати сили для нового наступу: під загрозою одна область

Наразі ударного угрупування на вказаному напрямку місцева влада не фіксує.

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РФ продовжує наступ на Сході / Колаж Главреда. Фото: Міноборони РФ, ДПСУ

Російські окупанти здатні сформувати новий наступ на Чернігівську область. Для цього ворогу достатньо тижня-трьох, розповів у коментарі Суспільному начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Місцева влада не впевнена, чи будуть окупанти це робити. Однак багато чого залежить від рівня зведених фортифікацій, зауважив Чаус.

"Чи вони це зроблять, чи ні, залежить і від того наскільки ми будемо працювати з точки зору нарощування фортифікацій. Вони все бачать, літають, де можуть, десь хтось їздить, ми ж цього не виключаємо. Вони розуміють ситуацію", - сказав він. відео дня

При цьому він запевнив, що "фортифікація 2023 року (у Чернігівській області - Главред) відносно фортифікації 2022 року - це зовсім інший рівень".

Як цитує Суспільне Чауса, в іншому випадку Росія "здатна протягом тижня-трьох сформувати достатній контингент для повторного наступу".

Ситуація на фронті

Російські війська з початку грудня 2023 року продовжують атакувати позиції ЗСУ на низці напрямків фронту на Донбасі, сподіваючись захопити Авдіївку, а також вийти на Куп'янськ.

Не полишає ворог й намірів "вибити" з лівобережжя українські сили, які, згідно зі зведеннями Генштабу, розширюють там плацдарм для подальшого просування.

Тим часом російське командування зосередило великі сили своїх десантників біля Іванівського, що під Бахмутом, намагаючись захопити село у перші дні нового 2024 року.

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