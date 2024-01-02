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Застосували "маневр Жукова": аналітики розповіли про бої на лівому березі Дніпра

Юрій Берендій
2 січня 2024, 16:17
Як зазначають аналітики, росіяни використали піхоту для розмінування та подальшого наступу в районі Кринок на лівому березі Херсонської області.
Застосували 'маневр Жукова': аналітики розповіли про бої на лівому березі Дніпра
Росіяни використали "маневр Жукова" для просування через мінні поля / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Facebook/Михайло Федоров

Протягом 10 тижнів десятки тисяч російських військ намагаються, але безуспішно, витіснити кілька сотень українських морських піхотинців, що утримують плацдарм у Кринках, на лівому березі Дніпра на півдні України, який в основному контролюється Росією. Про це йдеться у матералі Forbes.

Як наголошують журналісти, західні ЗМІ висвітлювали битву під Кринками як "самогубну місію" для морських піхотинців. Але саме росіяни сотнями гинуть у приречених атаках через мінні поля навколо цього рибальського селища і прилеглих лісових посадок.

Аналітики наголошують, що Україні, вдалося досягти локальної переваги в артилерії та безпілотниках на цьому напрямку фронту. Сили оборони України приземляють російські безпілотники за допомогою радіоперешкод, а потім запускають свої власні безпілотники для полювання на російські гаубиці та ракетні установки.

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"Російські атаки продовжують завдавати важких ударів по Кринках. Деякі з них пройшли через ліс і закріпилися в місті, але українська артилерія підірвала уламки будинків, які вони зайняли - і Україна відновила всі свої оборонні рубежі", - написав аналітик Дональд Хілл в інформаційному бюлетені свого колеги Тома Купера 1 січня.

Одна з нещодавніх атак - можливо, та сама, про яку згадував Хілл - була найбільш жахливою для блогера з окремого повітряно-десантного корпусу Росії. Дональд Хілл наводить слова російського блогера, який зазначає, що не зважаючи на погодні умови, українські сили мали тактичну перевагу в артилерії.

"Був отриманий наказ знищити ворога зухвалим маневром Жукова, як і 80 років тому", - додав блогер, маючи на увазі російського генерала Георгія Жукова, який став сумнозвісним - справедливо чи ні - через заяви, що він розміновував німецькі мінні поля, наказуючи своїм солдатам просто ... йти по них", - вказує аналітик.

За словами Хілла, українці мінують поля навколо Кринок під покровом темряви.

"Українські безпілотники вночі мінують дороги і виводять з ладу вантажівки і легкові автомобілі. Вранці, перш ніж транспортні засоби можуть бути відновлені, безпілотники добивають їх, скидаючи боєприпаси. В результаті нещодавньої атаки в стилі Жукова через засіяні мінами поля російська 104-та десантно-штурмова дивізія "втратила унікальних фахівців, - пише блогер, - але ситуація на полі бою не змінилася".

У матерілалі зазначається, що з кожним невдалим штурмом російські втрати зростають, сприяючи більшій перевазі України в тому, що перетворюється на довготривалу війну на виснаження.

"З 14 жовтня росіяни втратили 143 одиниці важкої техніки в районі Кринок, в той час як українці втратили 25", - резюмували аналітики.

Бойові дії на лівому березі Херсонщини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни мають перевагу у кількості військ на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області, проте Збройні сили України мають перевагу у мотивації. Про це розповіла прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Аналітик Defense Express Сергій Згурець зауважив, що плацдарм на лівобережжі Херсонщини має велике значення для Збройних сил України на оперативно-тактичному рівні.

Російські війська на лівому березі Херсонщини продовжують намагатися тиснути на українські позиції та проводити штурми. Однак погодні умови ускладнюють їхні спроби, які часто завершуються невдачею.

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