Перші танки Abrams доставлять в Україну вже наступного тижня - Байден

Президент США Джо Байден схвалив наступний транш військової допомоги Україні. У новий пакет увійде артилерія, боєприпаси, протитанкове озброєння.

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Танки Abrams будуть доставлені в Україну наступного тижня / Колаж: Главред, фото: ОП, Вікіпедія

Перші американські танки Abrams будуть доставлені в Україну вже наступного тижня. Про це заявив президент США Джо Байден на розширеній двосторонній зустрічі з українською делегацією.

За словами глави Білого дому, він схвалив наступний транш військової допомоги Україні. У новий пакет увійде артилерія, боєприпаси, протитанкове озброєння.

"Наступного тижня перші американські танки Abrams будуть доставлені в Україну", - сказав Байден.

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Він додав, що США зосереджені на зміцненні потенціалу протиповітряної оборони України, щоб захистити критично важливу інфраструктуру в осінньо-зимовий період.

"Це включає надання другої батареї ППО Hawk з постійними поставками додаткових батарей та інших систем щомісяця протягом зими. А також установок-перехоплювачів, які повинні захистити українські елеватори, лікарні, школи та електростанції. Це допоможе зберегти життя українців", - сказав американський лідер.

Байден також дав різку оцінку президенту Росії Володимиру Путіну, який, за його словами, помилково вважав, що зможе знищити підтримку України за лічені місяці.

Водночас він запевнив, що Америка має намір і надалі підтримувати Україну, яка дає відсіч російським військам.

"Ми прагнемо побудувати сили, здатні забезпечити довгострокову безпеку України. Здатні стримувати майбутні загрози суверенітету, територіальній цілісності та свободі, які відбуваються зараз. Тому що те, про що ми говоримо − майбутнє. Майбутнє свободи. Америка ніколи не відступить від цього. Ось чому 575 днів ми стоїмо з Україною й будемо продовжувати стояти з вами", − підкреслив Байден.

Зеленський у свою чергу подякував президенту США та американському народу за підтримку.

"Вдячний за новий оборонний пакет. Є саме те, що потрібно нашим воїнам зараз", − зазначив український лідер.

Танки Abrams для України

Президент США Джо Байден 25 січня підтвердив намір передати Україні 31 танк M1 Abrams.

Пентагон уклав контракт на $27,1 млн на виготовлення танків Abrams для ЗСУ. Виробник військової техніки General Dynamics Land Systems зобов'язується виготовити танки Abrams до 29 вересня 2023 року.

Понад 30 танків Abrams прибули до Німеччини для навчання українських військових. Техніка прибула раніше, ніж планувалося. Навчання на Abrams триватиме близько 10 тижнів.

У травні група українських солдатів почала навчання в Німеччині, де їх навчають керувати та обслуговувати американські танки M1 Abrams.

Україна отримає перші десять одиниць танків Abrams з 31 обіцяного в середині вересня. Про це писало видання Politico з посиланням на джерела.

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