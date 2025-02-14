Мюнхенська конференція 2025: онлайн-трансляція

Відкриє Мюнхенську конференцію Крістоф Хойсген сьогодні о 13:30 (14:30 за київським часом), який головуватиме на MSC.

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Мюнхенська конференція 2025 / Колаж Главред, фото Офіс президента

Уже сьогодні, 14 лютого стартує Мюнхенська конференція з безпеки. Триватиме конференція до 16 лютого.

Як стало відомо, у п'ятницю, 14 лютого розпочнеться основна програма конференції, яка буде присвячена викликам глобальній безпеці, включно з глобальним управлінням, стійкістю демократії, кліматичною безпекою та багатьма іншими темами.

У суботу, 15 лютого відбудуться дебати про стан міжнародного порядку, а також про регіональні конфлікти та кризи. Майбутнє трансатлантичного партнерства також буде в центрі уваги другого дня конференції.

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При цьому в неділю, 16 лютого конференція завершиться дискусіями про роль Європи у світі.

Главред веде онлайн-трансляцію Мюнхенської конференції 2025.

Сортування за хронологією 13:21 Усі хочуть вийти переможцями і Україна теж заслуговує на це, тому буде дуже складно "Буде дуже складно. Просто дуже складно. Я розумію, про що може йтися: навколо того, що належить нам. Буде складно, але хто сказав, що ми не подолаємо труднощі?" - сказав президент у Мюнхені. На питання про миротворців президент відповів, що Україна готова навіть на миротворчий контингент, який складається виключно з українців, питання полягає у озброєнні. "Якщо на 150 літаків F-16, 25 систем Patriot, для чого нам команди США і Європи?" – резюмував глава держави. 13:16 ❗️Єрмак вже провів зустріч зі спецпредставником США Кітом Келлогом 13:16 "Ми з США повинні дуже швидко обговорити і прийти до конкретних рішень "як натиснути на Путіна"", - Зеленський 13:03 ❗️Єрмак просто зараз розмовляє зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом — сказав Володимир Зеленський. 12:56 Дивитись термінове звернення президента Володимира Зеленського у Мюнхені 12:51 "Ми знаємо, що росіяни збираються робити з Білоруссю. Ми поговоримо про це з США. Росія підготує 15 дивізій для тренування і посилення ситуацій на білоруському напрямку", — заявив Зеленський. "100-150 тисяч людей, велике угруповування. Не впевнений, що воно піде наступом на Україну, може бути Польща, можуть бути балтійські країни", - додав президент. 11:48 "Я не бачу, що США має готовий план завершення війни" — Володимир Зеленський на пресконференції в Мюнхені Президент додав, що "були потужні сигнали від американської сторони. У нас була довга розмова з Трампом, напевно, годинна, але не достатня, щоб розробити мирний план. Ми також говорили про втрати, і вони відрізняються від американських цифр" 11:45 Головна тема Мюнхенської конференції 2025 Як раніше анонсували в Держдепі США на 61-й Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройде 14-16 лютого, головною темою буде війна Росії проти України. Також серед ключових тем: енергетика,

кліматичні зміни,

ШІ,

міжнародна торгівля. У конференції візьмуть участь понад 60 глав країн та урядів та понад 100 міністрів. Українську делегацію на заході очолить президент Володимир Зеленський. 11:33 ❗️Представників РФ на Мюнхенській конференції не буде - голова MSC Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген закликав обережно ставитися до заяви Трампа про те, що в Мюнхені плануються переговори "високопоставлених" представників США та Росії. "Ми не акредитували жодного представника російського уряду. А без акредитації сюди не потрапити", - заявив Хойсген. 11:26 На Мюнхенську конференцію прибули американська та українська делегації 11:02 Розклад ключових виступів на Мюнхенській конференції 2025: Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (14 лютого) 14:35-14:55 (за київським часом)

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 15:00-15:30 (14 лютого).

Віцепрезидент США Джей Ді Венс (14 лютого) 15:30-16:00.

Президент України Володимир Зеленський - (14 лютого) 16:30-17:15.

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас (14 лютого) 16:30-17:15 та 19:00-20:00.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (15 лютого) 12:30-13:30.

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц (15 лютого) 12:30-13:30.

Президент Євроради Антоніу Кошта (15 лютого) 12:30- 13:30.

Генеральний секретер НАТО Марк Рютте (15 лютого) 13:30-13:45.

Голова Європарламенту Роберта Мецола (15 лютого) 19:30-20:15; (16 лютого) 11:30-12:15.

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог (15 лютого) 19:30-20:15.

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