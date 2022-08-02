"Ми живемо по сусідству з найбільшим у світі концтабором": Комаровський обрушився на РФ

Євген Комаровський обрушився на РФ/ колаж УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Відомий український педіатр, педіатр і телеведучий Євген Комаровський назвав Росію найбільшим у світі концтабором. Таку заяву він озвучив в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.

Комаровський нагадав, що за часів Другої світової війни люди намагалися втекти навіть з нацистських концтаборів Бухенвальда і Аушвіц-Біркенау. Але росіяни продовжують "сидіти по своїх бараках - аби жратву дали".

Як каже доктор Комаровський, крім того, що Росія перетворилася на концтабір, вона ще й підтягнула в такий формат Білорусь.

"Ми з вами живемо по сусідству з величезним, просто гігантським, найбільшим у світі концтабором, який підтягнув під себе Білорусь, як концтабір поменше. І людям, на жаль, складно подолати всю цю охорону. Охорона концтабору настільки сильна, що вони зараз рипнутися вже не можуть. Сидять по своїх бараках - аби жратву дали", - підсумував медик.

читайте такожПутін хворий психічно: лікар назвав явні ознаки марення і параної у російського диктатора

Нагадаємо, раніше відомий лікар Євген Комаровський заявив-у російського диктатора Володимира Путіна може бути онкологія,

"Хвороби, яка змусить його відійти, покинути трон в найближчі чотири-п'ять років я не бачу. Він може страждати, але їх медицина може підтримувати його в стані, коли він буде приймати рішення", — пояснив фахівець.

До того військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Інші новини: