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"Ми живемо по сусідству з найбільшим у світі концтабором": Комаровський обрушився на РФ

2 серпня 2022, 14:18

Як каже доктор Євген Комаровський, крім того, що путінська Росія перетворилася на концтабір, вона ще й підтягла в такий формат Білорусь.

Комаровський, прапор Росії
Євген Комаровський обрушився на РФ/ колаж УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Відомий український педіатр, педіатр і телеведучий Євген Комаровський назвав Росію найбільшим у світі концтабором. Таку заяву він озвучив в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.

Комаровський нагадав, що за часів Другої світової війни люди намагалися втекти навіть з нацистських концтаборів Бухенвальда і Аушвіц-Біркенау. Але росіяни продовжують "сидіти по своїх бараках - аби жратву дали".

Як каже доктор Комаровський, крім того, що Росія перетворилася на концтабір, вона ще й підтягнула в такий формат Білорусь.

"Ми з вами живемо по сусідству з величезним, просто гігантським, найбільшим у світі концтабором, який підтягнув під себе Білорусь, як концтабір поменше. І людям, на жаль, складно подолати всю цю охорону. Охорона концтабору настільки сильна, що вони зараз рипнутися вже не можуть. Сидять по своїх бараках - аби жратву дали", - підсумував медик.

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Нагадаємо, раніше відомий лікар Євген Комаровський заявив-у російського диктатора Володимира Путіна може бути онкологія,

"Хвороби, яка змусить його відійти, покинути трон в найближчі чотири-п'ять років я не бачу. Він може страждати, але їх медицина може підтримувати його в стані, коли він буде приймати рішення", — пояснив фахівець.

До того військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

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Автор: Єгор Бунін
Євген Комаровский новини України війна Росії та України
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