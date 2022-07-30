Несподіваний діагноз: Комаровський розповів про важкі захворювання Путіна

Володимир Путін / Фото УНІАН

У президента РФ Володимира Путіна може бути онкологія, заявив відомий лікар Євген Комаровський.

Як підкреслив він в інтерв'ю Олесі Бацман, у президента РФ може бути багато хвороб і можливо навіть важких.

"Хвороби, яка змусить його відійти, покинути трон в найближчі чотири-п'ять років я не бачу. Він може страждати, але їх медицина може підтримувати його в стані, коли він буде приймати рішення", — пояснив фахівець.

Разом з тим він звернув увагу, що коли Путін виходив з літака в столиці Ірану, то справив на нього "сумне враження".

"Я якраз поставив йому діагноз: посткоронавірусна енцефалопатія", - додав Комаровський.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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