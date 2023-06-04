Регулярні атаки РФ: генерал-лейтенант назвав справжню мету окупантів

Ударами по цивільній інфраструктурі РФ намагається впливати на морально-психологічний стан громадян України.

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Цілі регулярних атак РФ пояснив Романенко / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

Країна-агресорка Росія має кілька цілей у повітряній війні проти України – від психологічних до спроб знизити потенціал наступальних дій. Про це розповів ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі каналу "FreeДом".

Як зазначив Романенко, ударами по цивільній інфраструктурі РФ, безумовно, намагається впливати на морально-психологічний стан громадян України. Окрім того, російські окупанти хочуть виснажити протиповітряну оборону та викрити місця розташування комплексів ППО. Для останнього РФ використовує всі види розвідки: від космічної до агентурної.

"У цих умовах треба уявляти, що з наступальними діями нам, звичайно, більшою мірою знадобиться прикривати наші сухопутні війська – піхоту, що діє на бронетехніці, танки – з повітря… І противник сподівається, що такого роду діями послабить наші можливості. Одночасно прикривати стаціонарні об’єкти та прикривати дії військ – досить складно", - сказав генерал-лейтенант.

За його словами, розуміючи ці виклики, військово-політичне керівництво України зосереджується на роботі із союзниками, зокрема щодо надання засобів ППО.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Ракетний терор росіян

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Близько 03:00 в столиці оголосили повітряну тривогу і майже одразу почали звучати вибухи. Сили ППО збили всі цілі, але були жертви та руйнування у кількох районах. Загинули три людини, серед яких 9-річна дитина.

Киянин, дружина якого загинула під час цього ракетного удару, розповів, що трагедія сталася біля укриття, куди побігли люди після оголошення повітряної тривоги, але там було закрито. Ярослав пішов на інший бік будівлі, щоб попросити відкрити двері, і в цей момент впали уламки збитої ракети. Дитина Ярослава вижила, а дружина загинула.

Ввечері 3 червня російські окупанти атакували Дніпропетровщину. Над містом одразу піднявся стовп густого диму. У місцевих жителів повилітали вікна, а на вулиці вони почали знаходити уламки.

Згодом стало відомо, що вибух стався в 2-поверховому будинку в Підгородненській громаді Дніпровського району. РФ вдарила по передмістю Дніпра ракетою "Іскандер-К". Внаслідок "прильоту" стався обвал. Під завалами були люди.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що російські окупанти вбили ракетою дворічну дівчинку. Також внаслідок ракетного удару постраждали 22 людини, зокрема, п'ятеро дітей. Троє неповнолітніх у важкому стані, кажуть медики. Це хлопчики 6, 11 і 15 років – вночі вони перебували в операційних.

Дивіться страшні деталі про удар РФ по будинках під Дніпром:

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