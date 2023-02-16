"Ми прорахувалися": експерт назвав єдину умову, за якої РФ припинить війну

Варіант того, що коли в РФ поїдуть тисячі "цинків" і росіяни вийдуть на вулиці, не спрацював. Та, ймовірно, вже не спрацює.

Експерт назвав умову, за якої РФ припинить атакувати Україну / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

У Росії немає дедлайнів щодо проведення атак в Україні. У країні-агресорі все вимірюється не стільки часом, скільки кількістю втрат, які ЗСУ повинні завдати армії РФ, після чого нові російські частини стануть остаточно небоєздатними. При цьому Україна де в чому прорахувалася. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

"На жаль, ми де в чому прорахувалися. Як росіяни невірно оцінили нас, коли планували історію зі "спецоперацією" – вони до певної міри накладали на нас свої кальки, тобто те, як би вони повелися в схожій ситуації. Виявилося, що ми сильно інші. А потім ми зробили схожу помилку - ми щиро вважали, що в разі початку мобілізації та потоку "цинків", в Росії щось сколихнеться. А виявилося - ні", - сказав Дикий.

За його словами, в нинішній Росії ситуація змінилася, десятиліття пропаганди дають про себе знати, тому суспільство так просто не вийде на масові протести.

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"По-друге, вони зробили одну дуже мудру річ (на жаль, для нас), коли починали мобілізацію і не стали закривати кордон. Цим вони дали втекти з країни всьому тому, що потенційно могло б протестувати. Вони вважали, що при 140 мільйонах населення навіть втеча 10 мільйонів не така страшна, тому що всі, хто залишиться, будуть абсолютно покірними та контрольованими. Тому у них зараз фактично є необмежений ресурс нової біомаси", - пояснив експерт.

Дикий додав, що "варіант того, коли підуть тисячі "цинків", і мамки вийдуть на вулиці, не спрацював".

"Вже пішли сотні "цинків", та ніхто нікуди не виходить, і тепер треба виходити з того, що і не вийде. Відповідно, залишається інший ліміт - та кількість "цинків", через яку їхні частини на фронті повністю втрачають боєздатність. А це, на жаль, багато", - вважає Євген Дикий.

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий-український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Новий наступ РФ в Україні

Новий наступ російських окупаційних військ вже почався, заявив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ще тижнів зо два наступ наростатиме, а його кульмінація буде до березня. Це максимум, який окупанти зможуть показати сьогодні.

Також Жданов оцінив ризики нового наступу армії РФ на Київ і Харків. За його словами, на сьогоднішній момент прямої загрози не існує. Російські війська, які зосереджені на кордоні, здатні провести лише розвідку боєм, і це їхній максимум.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що до війни проти України залучена майже вся російська армія – 97%. Однак окупантам все одно не вдається пробити оборону українських військових. Загарбники концентрують всі свої зусилля, щоби прорватися вперед, але у них все одно це не виходить.

Дані моніторингової групи Oryx свідчать про те, що з 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення в Україну, РФ втратила в боях з ЗСУ щонайменше тисячу своїх танків, а ще понад 500 екземплярів бронетехніки захопили українські бійці.

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