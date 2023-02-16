Україна веде активну підготовку до контрнаступу: експерт розповів, коли ЗСУ підуть в атаку

Євген Дикий зазначив, що все залежатиме від багатьох факторів.

ВСУ, Дикий / focus.ua, 59 омпбр

Україна зараз накопичує сили, і технічно, і набираючи живу силу, щоб перейти в контрнаступ.

В інтерв'ю Главреду політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий зазначив, що точної дати наступу ЗСУ не знає навіть Генштаб.

"До дати я не впевнений, що це навіть Генштаб знає, коли ми точно будемо здатні. А якби знав, то не говорив би (і це правильно), але в реальності навіть Генштаб не знає. Тому що це залежить і від наших дій, тобто від того, як ми формуємо нові бригади, і від дій союзників, а саме від того, як вони везуть нам "залізо", адже ми не завжди можемо на це вплинути", - пояснив експерт.

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Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий-український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Також він підкреслив, що це буде залежати і від дій противника, а також є погодні фактори.

"Тобто існує чотири змінні, з яких лише одна повністю контролюється нами – те, як ми проводимо мобілізацію. Три інші повністю нами не контролюються, тому ніхто тут не може сказати точно. Але хочеться бути оптимістом, і я дуже сподіваюся, що вже в травні-червні ми з ними знову поміняємося ролями", - підсумував експерт.

Ситуація на Донбасі

Нещодавно заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Зараз там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння і військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів.

За словами представника Сил оборони на східному напрямку, полковника Сергія Череватого, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки в двох чеченських війнах.

За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про досягнення "спецоперації" і захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута і Вугледара.

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