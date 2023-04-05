"Спопелили 29 загарбників, ще 40 поранили": прикордонники не дали "вагнерівцями" прорватися в Бахмут

Одразу шість штурмових груп атакували опорний пункт українських прикордонників.

Українські позиції атакували 6 груп "вагнерівців" / Колаж 10 ОГШБр, соцмережі

Українські прикордонники ліквідували російських найманців з ПВК "Вагнер", які спробували прорвати оборону українських воїнів у промзоні міста Бахмут Донецької області.

Відразу шість штурмових груп атакували опорний пункт українських прикордонників, проте замість захоплення позицій штурм обернувся для окупантів майже 70 убитими і пораненими, повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Противник намагався прорвати оборону в промзоні міста-фортеці. Опорний пункт прикордонників одночасно атакували 6 груп "вагнерівців". Ворожі штурмовики не досягли успіху: наші захисники спопелили 29 загарбників, ще 40 поранили", – зазначили в ДПСУ.

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Битва за Бахмут

Аналітики Американського Інституту вивчення війни нещодавно заявили, що РФ може втратити значну частину елітних підрозділів ПВК "Вагнер" у битві за український Бахмут. Цьому сприятиме невигідне становище армії РФ біля міста, яке дозволить ЗСУ знищити чимало "живої" сили окупантів. Аналітики прогнозують, що військовому командуванню РФ для досягнення успіху під Бахмутом доведеться кинути в бій на підтримку ПВК свої повітряно-десантні сили або взагалі відмовитися від зусиль взяти місто.

Раніше власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин скаржився, що у разі відходу вагнерівців від міста Бахмут Донецької області фронт посиплеться аж до російських кордонів. Він сказав, що відступ російських загарбників від Бахмута спричинить "ефект пружини". Після цього українські військові прорвуться на територію так званої "ЛНР", "зметуть" Луганськ, Сорокіне і вийдуть на територію Росії".

Як зазначив командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський, російські війська слабшають, а тому для прикриття своїх поразок все частіше використовують фейки про взяття Бахмута. Він розповів, що тримає постійний зв'язок з підрозділами, які виконують завдання на найгарячіших точках передової.

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