Гіркін панікує: ЗСУ заберуть Донбас з Кримом і підуть вибивати рашистів з Кубані

Ігор Гіркін / Reuters

Крім Донбасу і Криму Збройні сили Україні можуть звільнити від рашистів Кубань і Ростов-на-Дону, заявив колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гиркин (Стрєлков).

Він не виключив, що в разі успіху ЗСУ зможуть вибити росіян не тільки з території Донбасу і Криму, а й рушити далі вглиб РФ.

"Якщо Росія почне зазнавати поразки у війні, українські війська підуть не тільки на Крим, вони підуть і на Ростов і на Кубань, і скрізь, наскільки у них вистачить сил і можливостей", – заявив він.

Він не виключив, що тактична поразка Росії можлива вже зараз, і Україна наступатиме далі.

"Не буде ніякого перемир'я, буде війна. Єдине, коли Україна може піти на перемир'я, це якщо їй потрібен перепочинок... короткострокове перемир'я - щоб відновити сили", - додав Гіркін.

Раніше Гіркін заявив про катастрофічне становище для РФ в Україні.

Він поскаржився на те, що захисники України створюють потужні рубежі оборони, які рашистам доведеться намагатися брати з великими втратами.

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