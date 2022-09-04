Не масована атака, а серія невеликих боїв: контрнаступ ЗСУ на півдні буде повільним – WSJ

Контрнаступ ЗСУ на півдні буде повільним/ Генштаб ЗСУ, "Суспільне"

Українські Збройні сили можуть домогтися прогресу у контрнаступі на ворога на півдні, навіть не відвойовуючи значних позицій. Зокрема, вони можуть змусити російських окупантів розкрити розташування своїх військ і баз постачання, зайняти оборонну позицію чи відвести війська з інших регіонів країни.

Крім цього, ЗСУ можуть отримувати розвіддані про російські підрозділи, їхню вразливість і готовність до бою. Про це пише Wall Street Journal.

У виданні зазначають, що України зараз не має ресурсів, щоб здійснити швидкий контрнаступ на півдні. Проте українські військові діють за іншою тактикою – вони намагаються послабити передові сили РФ. Для цього вони застосовують далекобійну артилерію і ракети для ураження стратегічних об'єктів ворога в тилу.

Згідно з оцінками західних офіційних осіб, у тимчасово окупованому Херсоні нині перебуває близько 20 тисяч російських окупантів. Україна сподівається відвоювати захоплений загарбниками регіон, не вступаючи в криваві вуличні бої.

Контрнаступ ЗСУ на півдні буде повільним і не масованим

Масованої атаки українських військ чекати не варто, українські воїни рухатимуться повільно. Тому на контрнаступ потрібно дивитися у довгостроковій перспективі й не чекати негайних результатів, вважає американський генерал-лейтенант Стівен Твітті, який раніше обіймав посаду заступника голови Європейського командування США.

Також у виданні зазначають, що українські сили рухатимутися на півдні повільно, адже їм доведеться проводити дуже складну операцію й вибивати противника, який закріпився, не маючи переважаючих сил і переваги в повітрі. У той же час в українській армії намагатимуться втратити якомога меншу кількість своїх військових.

Старший науковий співробітник британського Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень Джек Уотлінг вважає, що спроба "навмисного штурму Херсона була б, найімовірніше, помилкою". Натомість Україна використовує географію регіону, намагаючись відтіснити російські війська від берегів річок.

Українські сили нарощують темпи ударів по мостах та об’єктах постачання противника. Мета ЗСУ полягає у тому, щоб позбавити російські сили запасів, наближаючись до них.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

ЗСУ 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що на Херсонщині окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою.

Пізніше у ЗСУ закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може завадити контрнаступу ЗСУ, заявили в українських Збройних силах.

У британській розвідці підтвердили, що Україна вже досягнула певних успіхів під час наступу на російських окупантів на півдні. Так, ЗСУ вдалося відсунути лінію фронту у деяких районах на певну відстань.

У ЗСУ зазначили, що окупанти вже не можуть підтягувати свої резерви на захоплені території Херсонщини – була підірвана їхня логістика. У загарбників ще лишилися деякі транспортні шляхи, якими вони можуть рухатися, проте усі вони перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що контрнаступ ЗСУ на півдні нашої країни може розтягнутися на дуже тривалий термін. Він наголосив, що головне для ЗСУ на півдні – не наземний наступ, а удари HIMARS.

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