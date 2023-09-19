Байден хоче, щоб Зеленський особисто відзвітував йому про ситуацію на фронті

Зеленський під час візиту до Вашингтона планує відвідати Конгрес США, розповів Кірбі.

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Байден хоче дізнатись про ситуацію на фронті від Зеленського / колаж: Главред, фото: ОПУ

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Байден хоче запевнити Зеленського, що підтримка США триватиме й надалі.

"Президент із нетерпінням чекає, щоб почути від Зеленського про український контрнаступ, а також прогрес, якого вони досягають - свого роду його власну оцінку того, який вигляд має ситуація на полі бою", - сказав Кірбі на брифінгу.

Зустріч у Білому домі відбуватиметься у "критично важливий час". Кірбі наголосив, що ЗСУ продовжують досягати успіхів у контрнаступі, Росія звертається до інших країн-ізгоїв, а міжнародна спільнота об'єднується на підтримку України.

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Представник Білого дому також розповів, що Зеленський під час візиту до Вашингтона планує відвідати Конгрес США

"Для членів Конгресу важливо почути безпосередньо від президента Зеленського все те саме, що почує від нього президент Байден", - додав він.

Нагадаємо, що Зеленський 18 вересня прибув у Нью-Йорк та підтвердив зустріч з Байденом і Конгресом. У Зеленського заплановано виступ на засіданні Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Але з американським президентом він поспілкується вже у Вашингтоні.

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