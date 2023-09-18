"Я просто зраджу їх": Зеленський відповів, чи віддасть Україна землі РФ "в обмін на мир"

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи погодиться офіційний Київ віддати країні-агресору Росії захоплені нею землі в обмін на "мир". Таке питання йому поставив ведучий програми 60 Minutes на американському каналі CBS.
У Зеленського запитали: "Чи можете ви віддати якусь частину території України заради миру?"
"Ні! Ні. Це наша територія", - відповів президент.
Ведучий не зупинявся: "Вам потрібна вся [територія]? Включаючи Крим?"
Зеленський нагадав йому, що тиждень тому нагороджував чергові 24 сім'ї загиблих військовослужбовців.
"І я нагороджував [того дня] Героїв України. А гинуть не лише Герої України. Різні. Всі герої для мене. <...> Що я повинен їм сказати? Що всі вони загинули, щоб ми тепер сказали: "Давай, забирай". <...> Все, що я можу їм дати – це перемога", - сказав президент.
"Якщо я завтра скажу: "Забирайте все – Донбас, забирайте Крим, все, що було [після 24-го] " – я зраджу всі ці сім'ї. Я просто їх зраджу", - додав Зеленський.
Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що зараз українським військовим важливо просуватися вперед хоча б на невеликі відстані і не давати перепочинку російському диктатору Володимиру Путіну.
Мирні переговори Росії та України
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що господар Кремля Володимир Путін не прагне до переговорів у класичному розумінні, тому світ не повинен реагувати на подібні заяви з Москви. Подоляк вважає, що нинішня Росія не здатна домовлятися, тому світ не повинен дати себе обдурити.
Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Кремль не готовий до серйозних мирних переговорів, а сам російський диктатор Володимир Путін готовий вести війну багато років.
Президент України Володимир Зеленський жорстко висловився про діалог з російським диктатором Путіним.
"Якщо ви хочете прийти до компромісу чи діалогу з кимось, ви не можете цього зробити з брехуном", - сказав він.
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