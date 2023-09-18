"Я просто зраджу їх": Зеленський відповів, чи віддасть Україна землі РФ "в обмін на мир"

Обмін територій на "мир" став би зрадою пам'яті тих, хто загинув, захищаючи Україну та її незалежність.

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Володимир Зеленський відповів, чи буде Київ віддавати території в обмін на "мир" / Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи погодиться офіційний Київ віддати країні-агресору Росії захоплені нею землі в обмін на "мир". Таке питання йому поставив ведучий програми 60 Minutes на американському каналі CBS.

У Зеленського запитали: "Чи можете ви віддати якусь частину території України заради миру?"

"Ні! Ні. Це наша територія", - відповів президент.

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Ведучий не зупинявся: "Вам потрібна вся [територія]? Включаючи Крим?"

Зеленський нагадав йому, що тиждень тому нагороджував чергові 24 сім'ї загиблих військовослужбовців.

"І я нагороджував [того дня] Героїв України. А гинуть не лише Герої України. Різні. Всі герої для мене. <...> Що я повинен їм сказати? Що всі вони загинули, щоб ми тепер сказали: "Давай, забирай". <...> Все, що я можу їм дати – це перемога", - сказав президент.

"Якщо я завтра скажу: "Забирайте все – Донбас, забирайте Крим, все, що було [після 24-го] " – я зраджу всі ці сім'ї. Я просто їх зраджу", - додав Зеленський.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що зараз українським військовим важливо просуватися вперед хоча б на невеликі відстані і не давати перепочинку російському диктатору Володимиру Путіну.

Мирні переговори Росії та України

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що господар Кремля Володимир Путін не прагне до переговорів у класичному розумінні, тому світ не повинен реагувати на подібні заяви з Москви. Подоляк вважає, що нинішня Росія не здатна домовлятися, тому світ не повинен дати себе обдурити.

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Кремль не готовий до серйозних мирних переговорів, а сам російський диктатор Володимир Путін готовий вести війну багато років.

Президент України Володимир Зеленський жорстко висловився про діалог з російським диктатором Путіним.

"Якщо ви хочете прийти до компромісу чи діалогу з кимось, ви не можете цього зробити з брехуном", - сказав він.

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