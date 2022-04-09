Окупанти в Маріуполі знищили машину Tesla і безсоромно облаяли Ілона Маска

Мешканка героїчного міста Маріуполь і відомий волонтер Лілія Українська опублікувала свіже фото нових безчинств російських окупантів у цьому місті.
Російські агресори в окупованій частині міста Маріуполь не тільки знищили електроавтомобіль Tesla, але і написали на ньому непристойні лайки на адресу його творця – американського комерсанта-інноватора Ілона Маска. Відповідне фото опублікувала в Facebook мешканка міста та волонтер Лілія Українська.
"Це Тесла! У Маріуполі! Вони не тільки нас ненавидять за хороше життя! Вони ненавидять всіх, хто живе краще, у кого вистачає мізків робити те, на що росіяни не здатні. Це заздрість! Бо все, на що здатні росіяни - вбивати, грабувати, ґвалтувати! Пишатися нічим! Показати б це фото Ілону Маску", - написала вона.
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Нагадаємо, раніше повідомлялася інформація про готовність окупантів РФ атакувати Харків була відволіканням уваги ЗСУ від атаки ворога на Ізюм, і далі - на Маріуоль. Про це заявив радник керівника офісу президента Олексій Арестович.
"Зараз вони пройшли Ізюм і вже розвивають наступ у напрямку Краматорська і Слов'янська. Причому вийшли на дальність пострілу полкової бригадної артилерії, тобто дуже близько. Це 10-20 км. Це і є той самий наступ, який обіцяли нам усім. По суті вони намагаються це оточення замкнути. Чи вийде - велике питання", - розповів він.
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