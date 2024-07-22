Світло можуть взагалі не вимикати: голова 'Укренерго' шокував радісним прогнозом

В Україні значно покращиться ситуація з відключенням електроенергії в серпні, вересні та жовтні. В ці місяці можуть бути періоди без дефіциту електроенергії, а отже світло українцям не вимикатимуть. Про це розповів голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю телеканалу "Суспільне".
"Звичайно, що є проблеми з дефіцитом, але з хороших новин: через там пару тижнів ми очікуємо покращення ситуації, тому що буде збільшений обсяг генерації, вийдуть з ремонтів деякі генеруючі потужності, деякі блоки на електростанціях", - сказав Кудрицький.
Голова "Укренерго" зазначив, що дефіцитв енергосистемі України поступово зменшиться протягом серпня, вересня та жовтня, якщо не буде нових масштабних обстрілів.
"У нас є досить непогані шанси пройти цей період або без відключень, або з радикально меншими відключеннями, ніж зараз", - додав він.
Кудрицький наголосив, що в Україні пошкоджена або зруйнована половина генерації, яка була станом на початок березня цього року. За його словами, будь-яка інша енергосистема в таких умовах могла б просто зазнати краху або втратити електропостачання на тижні або місяці.
Хто такий Володимир Кудрицький?
Володимир Кудрицький - голова правління державної компанії Укренерго, яка є оператором української системи передачі електроенергії.
Керував аудиторськими та консалтинговими проєктами, проєктами, спрямованими на розвиток і реструктуризацію бізнесу для Нафтогаз Україна, Південмашу та польської металургійної компанії Centrostal.
Був директором із розвитку Укртранснафти, представником держави у Нафтогазі, пише Вікіпедія.
Відключення світла в Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, у середу, 17 липня, Енергоатом повідомив про підключення до енергомережі енергоблока-тисячника після планового ремонту і перевантаження ядерного палива. Це покращить енергосистему України в умовах складної ситуації.
Також директор спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев зазначає, що ситуація з енергетичним забезпеченням може поліпшитися з наступного тижня, якщо не виникнуть нові проблеми. Аномальна спека вже викликала аварійні зупинки на енергетичних об'єктах, що ускладнює запуск обладнання.
Як повідомляв Главред, Україна може уникнути відключень електроенергії в осінній період, якщо три енергоблоки АЕС, що зараз на ремонті, будуть успішно введені в експлуатацію. За словами Рябцева, очікується, що в вересні та жовтні ситуація покращиться, але графіки стабілізаційних відключень можуть залишитися, хоч і зменшаться з 12 до 4 годин на добу.
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