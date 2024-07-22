Світло можуть взагалі не вимикати: голова 'Укренерго' шокував радісним прогнозом

В Україні суттєвого покращиться ситуація з енергозабезпеченням вже через кілька тижнів, запевнив Володимир Кудрицький.

https://glavred.net/ukraine/svet-mogut-voobshche-ne-vyklyuchat-glava-ukrenergo-shokiroval-radostnym-prognozom-10582637.html Посилання скопійоване

Відключення світла будуть значно меншими в серпні, вересні та жовні / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

В Україні значно покращиться ситуація з відключенням електроенергії в серпні, вересні та жовтні. В ці місяці можуть бути періоди без дефіциту електроенергії, а отже світло українцям не вимикатимуть. Про це розповів голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю телеканалу "Суспільне".

"Звичайно, що є проблеми з дефіцитом, але з хороших новин: через там пару тижнів ми очікуємо покращення ситуації, тому що буде збільшений обсяг генерації, вийдуть з ремонтів деякі генеруючі потужності, деякі блоки на електростанціях", - сказав Кудрицький.

Голова "Укренерго" зазначив, що дефіцитв енергосистемі України поступово зменшиться протягом серпня, вересня та жовтня, якщо не буде нових масштабних обстрілів.

відео дня

"У нас є досить непогані шанси пройти цей період або без відключень, або з радикально меншими відключеннями, ніж зараз", - додав він.

Кудрицький наголосив, що в Україні пошкоджена або зруйнована половина генерації, яка була станом на початок березня цього року. За його словами, будь-яка інша енергосистема в таких умовах могла б просто зазнати краху або втратити електропостачання на тижні або місяці.

Хто такий Володимир Кудрицький? Володимир Кудрицький - голова правління державної компанії Укренерго, яка є оператором української системи передачі електроенергії. Керував аудиторськими та консалтинговими проєктами, проєктами, спрямованими на розвиток і реструктуризацію бізнесу для Нафтогаз Україна, Південмашу та польської металургійної компанії Centrostal. Був директором із розвитку Укртранснафти, представником держави у Нафтогазі, пише Вікіпедія.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, у середу, 17 липня, Енергоатом повідомив про підключення до енергомережі енергоблока-тисячника після планового ремонту і перевантаження ядерного палива. Це покращить енергосистему України в умовах складної ситуації.

Також директор спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев зазначає, що ситуація з енергетичним забезпеченням може поліпшитися з наступного тижня, якщо не виникнуть нові проблеми. Аномальна спека вже викликала аварійні зупинки на енергетичних об'єктах, що ускладнює запуск обладнання.

Як повідомляв Главред, Україна може уникнути відключень електроенергії в осінній період, якщо три енергоблоки АЕС, що зараз на ремонті, будуть успішно введені в експлуатацію. За словами Рябцева, очікується, що в вересні та жовтні ситуація покращиться, але графіки стабілізаційних відключень можуть залишитися, хоч і зменшаться з 12 до 4 годин на добу.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред